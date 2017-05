Oferta Digi s-a inchis la pretul de 40 de lei pe actiune

Potrivit sursei citate, la acest nivel, operatiunea de piata s-ar cifra la aproximativ 860 de milioane de lei (189 milioane euro), iar valoarea de piata a companiei ar fi cu putin peste 823 milioane euro."Coordonatorii Globali Comuni au trimis un e-mail institutionalilor in care au comunicat acest pret al ofertei care cifreaza valoarea acesteia la aproximativ 860 milioane lei (189 milioane euro) in cazul in care operatiunea de piata va fi limitata la cele 21,74 milioane titluri anuntate a fi puse in vanzare initial. Astfel, Digi ar urma sa intre la cota Bursei de Valori Bucuresti pe 16 mai la un pret care ii confera o valoare de piata de aproximativ 823 milioane euro", se arata in articolul citat.