OPEC pompeaza mai putin petrol pentru a-l scumpi, dar eforturile ar putea fi in van. Cotatiile nu mai depind doar de cartel, iar stocurile mondiale continua sa creasca

Aceste evolutii ingreuneaza situatia celor mai mari producatori din lume, care trebuie sa se tina de promisiunile de reducere a furnizarilor doar pentru a impiedica prabusirea cotatiilor, spune Kho Hui Meng, seful diviziei asiatice a Vitol Group.Preturile titeiului au pierdut tot avansul castigat dupa ce Organizatia Tarilor Exportatoare de Petrol si alti mari producatori au semnat la la sfarsitul anului trecut un acord de reducere a furnizarilor timp de sase luni, incepand cu luna ianuarie.Cotatiile au fost lovite de cresterea rapida a productiei din Statele Unite, care nu sunt parte in intelegerea semnata. Orice scumpire depinde de acum de o cerere sustinuta din partea unor tari precum China, India sau SUA la fel de mult ca de eforturile cartelului OPEC de a controla furnizarile., spune Kho, presedintele Vitol Asia Pte. “Crestere exista, dar nu este destul de rapida”, a aratat el.“Desi se prognoza ca cererea se va extinde anul acesta cu circa 1,3 milioane de barili pe zi, cresterea s-a limitat pana acum in 2017 la circa 800.000 de barili pe zi a spus Kho, adaugand ca productia din Statele Unite a urcat cu 400.000-500.000 mai mult decat se estimase.“Daca cererea se intoarce unde ar trebui, unde este prognozata, asta va ajuta, dar intuitia imi spune ca mai e cale lunga”, a adaugat seful Vitol Asia.Agentia Internationala pentru Energie si-a redus estimarile pentru cererea globala de petrol in acest an cu circa 100.000 de barile pe zi (bpd) pana la 1,3 milioane bpd ca urmare a consumului mai slab din tarile membre ale Organizatiei Economice pentru Cooperare si Dezvoltare si a unei incetiniri bruste a activitatii economice din India si Rusia, potrivit unui raport de luna trecuta.IEA a coborat prognoza privind cresterea cererii din India cu 11 procente.De asemenea, exista ingrijorari ca va incetini consumul din China, al doilea consumator mondial de titei. Rafinariile independente, care reprezinta circa o treime din capacitatea tarii, au primit cote de import mai reduse fata de anul anterior, generand speculatii ca achizitiile lor ar putea sa incetineasca.“Piata petrolului cauta o crestere (a cererii), dar nu exista crestere”, afirma Kho, adaugand ca rafinariile din China ar putea primi aprobare doar pentru acelasi volum de importuri ca anul trecut. Iar in conditiile in care consumul de benzina din SUA isi va atinge varful de consum sezonier curand, cresterea consumului nu a aparut inca, a adaugat el.Arabia Saudita se asteapta ca in 2017 consumul global sa avanseze cu un ritm similar celui de anul trecut, a spus luni ministrul energiei, Khalid Al-Falih.“Consideram ca avansul cererii de titei al Chinei va fi ca cel de anul trecut, pe seama sectorului robust al transporturilor, iar anticipata crestere economica a Indiei, de peste sapte procente va continua sa produca un avans sanatos”, a afirmat Al-Falih in Kuala Lumpur.Arabia Saudita si Rusia, cei mai mari producatori mondiali de petrol, au semnalat saptamana aceasta ca ar putea prelungi reducerile de productie pana in 2018, majorand astfel eforturile de eliminare a surplusului din sector., in ciuda implementarii aproape fara cusur a reducerilor de productie, implementate tocmai pentru eliminarea titeiului care “baltea” in piata.“Intotdeauna am vorbit despre decizia OPEC, despre cat petrol OPEC este nevoie pentru a satisface cererea mondiala”, spune Nawaf Al-Sabah, director executiv al Kufpec, o divizie a a companiei de state Kuwait Petroleum Corp.“Acum, in aceasta noua paradigma depinde de sectorul de sist. Iar piata se aseaza la costul marginal al unui baril de petrol de sist”, a explicat el.Productia din Statele Unite consemna la sfarsitul luni aprilie un sir de 11 saptamani de cresteri, ajungand pana la 9,29 milioane de barili pe zi, cel mai ridicat nivel din august 2015 si pana acum.Sortimentul de referinta american, West Texas Intermediate se tranzactioneaza aproape de 48 de dolari barilul la New York, iar Brent, referinta la nivel international, este cotat la aproape 51 dolari pentru un baril in Londra.Pretul ambelor sortimente este sub jumatate din cotatia pe care o aveau la varfurile atinse in 2014.