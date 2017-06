Bursa de la New York a inchis in usoara scadere sesiunea de luni fiind trasa in jos de valorile stocurilor din sectorul tehnologic: Dow Jones a pierdut 0,17%, iar Nasdaq 0,52%.Dow Jones a scazut cu 36.30 puncte la 21.235,67 puncte, iar Nasdaq, dominat de actiunile pe tehnologie, a cedat 32.45 puncte incheind la 6.175,46 puncte.Si S & P 500 a pierdut 2,38 puncte, sau 0,10%, coboand la 2.429,39 puncte."Ceea ce vedem este o rotatie pe piata de capital, investitorii migrand de la sectorul tehnologic la cel energetic¬, a subliniat Peter Cardillo, economist-sef al First Standard Financial, citat de AFP>