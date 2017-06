AAGES intra de luni la cota BVB

AAGES (Asociatia pentru Aplicarea Generatoarelor Statice), companie care proiecteaza si fabrica instalatii de incalzire prin inductie pentru o gama larga de aplicatii, a fost infiintata in urma cu 26 de ani de zece cercetatori romani.Sediul companiei este in Sangeorgiu de Mures, langa Targu Mures.In prezent, compania are peste 140 de angajati, o cifra de afaceri mai mare de 5 milioane de euro si exporta peste 70% din productie.