Marile fonduri globale care pariau de doi ani pe deprecierea yuanului au aruncat prosopul. Banca Poporului a castigat primele runde ale bataliei duse pe moneda chinezeasca

Ei au decis ca - cel putin pe termen scurt - vor fi in tabara invinsilor daca incearca sa se lupte cu Banca Poporului din China (banca nationala a tarii), care a luat o serie de masuri ce par menite sa stabilizeze moneda nationala, potrivit Reuters.Aceste masuri au fost luate mai ales in conditiile in care in toamna are loc un congres al Partidului Comunist, in cadrul caruia este de asteptat ca liderul Xi Jinping sa-si consolideze pozitia la putere.De asemenea, economia chineza a fost mai robusta decat se preconizase, autoritatile de la Beijing au luat masuri dure de a reduce iesirile de capital, iar dolarul american a mai pierdut din avansul realizat anul trecut.Marii manageri de fonduri globale - precum Goldman Sachs Asset Management, Old Mutual Global Investors, Standard Life Investments si Aviva Investors - au renuntat la pozitiile “short” (de miza pe depreciere) pe yuan, chiar daca unii considera ca acesta se va slabi la un moment dat.Banca Poporului de la Beijing a luat cateva decizii de aparare a yuanului (cunoscut si ca renminbi). Institutia centrala a scumpit costul asumarii pozitiilor short pe moneda nationala si chiar a modificat modul prin care stabileste valoarea zilnica ce este folosita ca referinta.“Chiar nu sunt fericiti cu un renminbi cu adevarat mai slab”, a spus Mark Nash, director pentru obligatiuni globale la Old Mutual Global Investors.“Evident ca oamenii nu vor sa se bata cu banca centrala”, a adaugat el.Evolutia cursului yuan-dolar in ultimele 12 luni (sursa bloomberg.com ):Nash, a carui companie gestioneaza 44,7 miliarde de dolari la nivel global, a spus ca a fost short pe yuan la inceputul acestui an dar a renuntat la pozitie.Totusi, el a adaugat ca apreciaza ca taria yuanului reflecta mai mult “cum este exercitata reglementarea financiara” decat o imbunatatire a perspectivelor economiei Chinei si a spus ca spera sa parieze iar pe deprecierea yuanului curand.Mark Baker, managerul din Hong Kong al fondului Standard Life Investmens pentru economii emergente a spus ca a renuntat la pozitia short pe yuan in primul trimestru al acestui an dupa ce a vazut succesul pe care il are China in privinta controlului capitalului si unele imbunatatiri in privinta datelor economice.“Exista dorinta de tine in frau asteptarile ca aceasta valuta este un pariu cu o singura optiune”, a spus Mark Baker.