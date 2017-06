UPDATE Bursa de la Bucuresti e pe scadere, spre deosebire de restul pietelor din regiune / Leul a pierdut 0,5% fata de euro / Trader al unei banci straine: In aceste conditii, colapsul economic este aproape

Un trader al unei banci straine ce activeaza la Bucuresti a declarat pentru Reuters ca aceste evolutii sunt provocate de anunturile privind schimbarile fiscale si inchiderea Pilonului II. “In aceste conditii, colapsul economic este aproape”, a spus traderul.Momentul publicarii acestei stiri, principalul indice al Bursei de Valori Bucuresti consemneaza o scadere de peste 3%.Evolutia este divergenta fata de alte burse din regiune.Principalul indice al bursei ungare are la aceasta ora o scadere de doar 0,1%, indicele bulgar Sofix are un avans de 0,73% iar principalii indici de pe piata poloneza erau aproape stationari."Principalul motiv al scaderii bursei cred ca este stirea legata de desfiintarea Pilonului II. Fondurile au participatii pe bursa, daca vor trebui sa dea banii inapoi vor trebui sa vanda activele. Alt motiv nu vad, mai ales ca bursele europene sunt stabile. Este greu de estimat ce impact va avea pe termen mediu, va depinde de informatiile care vor aparea pe parcurs", a declarat, pentru News.ro, brokerul Adrian Simionescu.De asemenea, leul a pierdut circa 0,5% din valoare, cursul euro/leu urcand de la 4,55 unitati la 4,5740 unitati in jurul orei 15.25.