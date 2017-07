Entuziasm pe bursele lumii, care ating record dupa record. Ultimul val de cresteri, alimentat de declaratiile sefei Fed, Janet Yellen

Cele mai mari avansuri s-au consemnat pe indicii MSCI ACWI si pe Kospi (Coreea de Sud), ambii la maxime istorice. Hang Seng (Hong Kong) a ajuns la cea mai mare cota din ultimiii doi ani dupa ce Dow Jones Industrial Average a inchis sedinta de miercuri de pe piata americana la un nivel record.Bursele eruopene au inceput pe plus joi, iar indicii care masoara cotatiile futures de pe Wall Street sunt si ei “pe verde”.“Piata este optimista in conditiile in care declaratiile lui Yellen sugereaza un ritm mai redus al majorarilor de dobanda iar acest lucru este bun pentru conditiile de lichiditate si pentru actiuni”, spune Banny Lam, sef pentru domeniul cercetare de la CEB International Investment Corp. din Hong Kong.Declaratiile sefei Fed au distras atentia de la emailurile lui Donald Trump Jr. privind intalnirea sa cu un avocat rus, desi inca exista ingrijorari ca ultimele episoade ale telenovelei rusesti din Washigton ar putea incurca planurile administratiei privind reforma fiscala si impulsionrea cheltuielilor publice.Atitudinea de abordare graduala a politicii monetare abordata de Janet Yellen vine dupa ce alte banci centrale din lume au dat de inteles ca s-ar putea sa nu mai fie nevoie de politici care sa impulsioneze economiile in conditiile in care economia mondiala prinde puteri.Actiunile americane au inchis miercuri pe crestere si au stabilit inca un record al DJIA - ultimul nivel record al Dow Jones fusese consemnat in urma cu aproape o luna - in conditiile in care Yellen a vorbit in fata Congresului SUA nu numai despre abordarea graduala a politcii monetare, ci si despre incredere in economia americana.Indicele DJIA a castigat miercuri 123,07 puncte (0,6%), ajungand la 21.532,14 puncte.Actiunile lumii au ajuns la maxime istorice pentru a patra oara in mai putin de o luna, noteaza Reuters.Pe langa declaratiile lui Yellen, sentimentul pozitiv din randul investitorilor a primit un impuls si din China, care a raportat date bune privind exporturile si importurile din iunie, acesta fiind inca un semn ca schimburile comerciale globale capata din nou o consistenta reala.Drept urmare, actiunile asiatice au urcat cu peste 1 procent iar indicele MSCI, care masoara evolutia burselor din 47 de tari, a atins o noua cota record.