ASF a finalizat investigatia privind efectele declaratiei ministrului de Finante referitoare la desfiintarea Pilonului II si a stabilit ca "piata bursiera nu a fost manipulata"

ASF informeaza intr-un comunicat remis HotNews.ro ca "a finalizat analiza de specialitate referitoare la existenta unor posibile indicii privind incidenta dispozitiilor legale in materia abuzului pe piata, initiata in contextul evolutiei pietei bursiere din data de 29.06.2017" si ca, "sub acest aspect. analiza a relevat faptul ca nu sunt intrunite conditiile impuse de cadrul legal pentru existenta unei fapte de manipulare a pietei prin diseminarea de informatii false sau inselatoare, astfel cum aceasta este definita in Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata".In data de 29 iunie, dupa audierea sa din comisiile reunite de Buget-finante din Parlament, Ionut Misa a afirmat ca Guvernul va desfiinta Pilonul II de pensii "Pilonul II, da, se va desfiinta. Banii se vor intoarce inapoi la cei care au cotizat la pilonul de pensii, ei avand posibilitatea sa opteze pentru bugetul asigurarilor sociale sau pentru Pilonul III, cel privat. Practic vor opta intre posibilitatea de a le administra statul acesti bani si a le oferi o pensie la sfarsitul stagiului de cotizare sau sa fie un privat care face acest lucru. Pilonul II este practic un mix intre stat si privat. Toti cei care au cotizat vor fi si cei care vor primi banii inapoi", a spus Misa.El a precizat ca intentioneaza finalizarea unui proiect in acest sens pana la finalul anului.La cateva ore dupa aceasta declaratie el a precizat, prin intermediul unui comunicat, ca Pilonul II de pensii nu va fi desfiintat si nici nationalizat, subliniind ca la Parlament a raspuns unei intrebari "care probabil a fost interpretata gresit". In acceasi zi, atat premierul Mihai Tudose cat si presedintele PSD Liviu Dragnea au negat ca se va desfiinta.In aceeasi zi, Bursa de la Bucuresti a consemnat scaderi de peste 2% , cel mai afectat fiind indicele celor 10 companii din sectorul energetic si al utilitatilor, BET-NG, care s-a depreciat cu 4,89%.