BVB: Bursa romaneasca, cu randamente totale ce depasesc 40% de la inceputul anului, este primul loc in lume in randul pietelor de frontiera

Indicele BET Total Return (BET-TR), care include si dividendele distribuite de cele mai tranzactionate companii listate la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), a crescut cu peste 40% in USD de la inceputul acestui an si, prin urmare, a inregistrat cea mai rapida crestere din toate cele 23 de tari din indicele MSCI Frontier Markets, arata o analiza Berenberg bazata pe datele Bloomberg.Acest rezultat a fost posibil datorita dividendelor de doua cifre distribuite de mai multe companii si cresterii pietei, indicele principal BET a atins cel mai inalt nivel din ultimii 9 ani, afirma BVB."Economia Romaniei doboara record dupa record. Tigrul cresterii economice din Europa de Est s-a intors si se afla pe calea convergentei catre Europa Occidentala in viitorul nu atat de indepartat pe fondul implementarii unor reforme structurale importante in timpul crizei financiare globale, a intrarilor mari de fonduri europene, a investitiilor straine directe si a orientarii pro-europene," a declarat Carsten Hesse, EME Equity Strategist in cadrul Berenberg."Atunci cand vine vorba de cele mai dinamice piete de capital, Romania este locul 1, nu doar din Europa, ci si din lume, in care vrei sa fii daca esti un investitor care urmareste cresterea. Piata locala de capital poate gazdui in acelasi timp cresteri si sume substantiale de bani, si nu doar in ceea ce priveste actiunile, ci si in ceea ce priveste obligatiunile. In acelasi timp vrem sa atragem atentia antreprenorilor pentru ca ei sa nu rateze aceasta oportunitate unica de finantare prin piata de capital si sa dobandeasca astfel o noua dimensiune a business-ului", a declarat Ludwik Sobolewski, CEO BVB.Romania are o mare sansa de a fi promovata de la statutul de Piata de Prontiera la cel de Piata Emergenta, considera strategul Berenberg."Acesta promovare va schimba complet piata de capital din Romania deoarece mult mai multi investitori internationali ar incepe sa investeasca in Romania asa cum s-a intamplat atunci cand Qatar, Emiratele Arabe Unite sau Pakistan au fost promovate la statutul de piete emergente. Pentru a ajunge cat mai repede la acest statut si pentru a creste sansele de promovare, ar trebui sa existe mai multe privatizari semnificative si IPO-uri la Bursa de Valori Bucuresti, cum ar fi Hidroelectrica si Compania Nationala Aeroporturi Bucuresti, precum si o reducere a detinerilor statului in companii precum OMV Petrom, Romgaz sau Electrica pentru a majora free-float-ul," a concluzionat Hesse.In topul tarilor cu cele mai mari randamente exprimate ca total return, Romania (40,14%) este urmata de Argentina +39,0% si Kazahstan +35,6%.