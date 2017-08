Wall Street pierde din turatie, dar Dow Jones este la al saptelea record consecutiv

Bursa de la New York a incheiat mixt ziua de joi, la finalul unei sesiuni marcata de o tranzactionare mai putin intensa. Dow Jones a crescut usor (+ 0,04%) reusind sa atinga al saptelea record consecutiv, in timp ce Nasdaq a pierdut 0,35%, potrivit AFP.Dow Jones a crescut cu 9,86 puncte la 22.026,10 puncte, iar Nasdaq, puternic dominat de actiunile pe tehnologie, a scazut cu 22,30 puncte la 6.340,34 puncte.Si indicele extins S &P 500 a cedat 0,22% sau 5,41 puncte incheind la 2.472,16 puncte.''Cea mai importanta statistica economica a saptamanii, raportul lunar privind ocuparea fortei de munca in SUA, va fi difuzat maine, iar investitorii au considerat ca este justificat sa manifeste prudenta'', a declarat Art Hogan de la Wunderlich Securities.''Numerele rotunde, cum ar fi 22.000 de puncte pentru Dow Jones sau 2.500 de puncte pentru S & P 500 se comporta ca niste usi ruginite, care se deschid pe deplin dupa mai multe incercari, dar opun o anumita rezistenta'', a declarat si Sam Stovall de la CRFA.''Nu as fi surprins sa vad ca piata stagneaza pentru un timp sau chiar da un pic inapoi'', a adaugat el.