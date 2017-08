Sobolewski: Fuziunea BVB-Sibex ar trebui sa aiba loc in urmatoarele saptamani

'Fuziunea ar trebui sa se intample in urmatoarele saptamani. Acum asteptam ultimele decizii ale ASF', a spus Sobolewski.'Piata de capital din Romania a fost multi ani subevaluata. A fost de asemenea clasificata ca o piata de frontiera care are acum sanse sa fie upgradata. Incepe sa se vada o schimbare. Anul trecut am pus fost pusi pe watchlist pentru a deveni o piata emergenta, asadar vedem un interes mai bun a investitorilor locali si internationali. Situatia din Romania este specifica intr-un sens foarte bun', a mai aratat CEO-ul BVB.Pe data de 31 mai Bursa de Valori Bucuresti a anuntat ca isi majoreaza capitalul social cu 3,7 milioane lei in vederea fuziunii cu SIBEX - Sibiu Stock Exchange.