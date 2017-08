Bursele lumii bat record dupa record, dar din umbra pandesc forte ingrijoratoare. Cifrele ignorate de majoritatea investitorilor

Dow Jones Industrial Average a inchis sedinta de vineri la un nou nivel record – 22.092,81 de puncte, al optulea maxim istoric consecutiv.De asemenea, vineri, indicele S&P 500 a castigat 0.19 procente, pana la 2.476,83, iar Nasdaq Composite a avansat cu 0.18%, pana la 6.351,56 puncte. Cresterile de vineri au fost impusionate de datele statistice peste asteptari privind angajarile din SUA.Pe de alta parte, “latimea” pietei, care masoara cate actiuni cresc fata de cele care scad a devenit “excesiv de negativa”, potrivit lui Brad Lamensdorf, manager de portofoliu la Ranger Alternative Management.Lamensdorf administreaza AdvisorShares Ranger Equity Bear, un fond tranzactionat la bursa ce “shorteaza” actiuni, adica pariaza pe scaderea lor.“Pe masura ce indicii continua sa produca o serie de maxime tot mai mari, conditiile subterane arata un tablou cu totul diferit”, afirma el intr-un newsletter catre investitori.El explica faptul ca avansul consemnat pana acum anul acesta pe pietele de actiuni – de exemplu cresterea de 10,6% din 2017 a S&P 500 – a avut drept motor avansul masiv al unora dintre cele mai mari nume de pe burse.Astfel, trebuie remarcat ca asa-numitele actini FAANG, care se refera la un cvintet de companii din domeniul tehnologiei si internetului, au contribuit cu peste 28% din cresterea indicelui de referinta mentionat. De asemenea, actiunile unor giganti precum Boeing Co, si Johnson & Johnson au evoluat si ele mai bine decat media pietei.“Buna performanta a acesto mari companii mascheaza faptul ca multe actiuni, inclusiv cele ale companiilor imobiliare si din sectorul de retail, au intrat deja in teritoriul pietei ‘bear’ (in care cotatiile scad)”, explica Lamensdorf.Potrivit unei analize realizate cu statisticile FactSet, 79 de componenti ai indicelui S&P 500 se tranzactioneaza cu cel putin 20% sub maximul ultimelor 52 de saptamani, in conditiile in care o piata “bear” este definita de obicei printr-o scadere de 20% fata de un maxim.Totusi, peste jumatate dintre componentele indicelui sunt in ceea ce poate fi considerat teritoriu al pietei “bull”, adica sunt cu cel putin 20 de procente peste minimul ultimelor 52 de saptamani.Interesanta este si urmarirea unui indicator care compara volumele de tranzactionare din zilele de crestere cu cele din sedintele in care principalii indici scad. Acesta este un indicator volatil, care are atat varfuri cat si imersiuni pronuntate. Totusi, de la mijlocul anului 2016 si pana acum varfurile au avut inaltimi tot mai mici.“Aceasta evolutie a avut loc in timp ce indicii au atins simultan maxime tot mai mari, o divergenta negativa clasica ce ilustreaza faptul ca marii investitori institutionali nu s-au luat dupa indici”, explica expertul.Pe de alta parte, o analiza a cererii si ofertei investitorilor realizata de Ned Davis Research subliniaza slabirea cererii pentru actiuni, in ciuda avansului continuu al indicilor majori, in timp ce oferta de titluri bursiere este tot mai mare. Oferta in crestere si cererea mai slaba ar putea indica un entuziasm in scadere fata de actiuni la aceste niveluri.Exista si alte semnale de analiza tehnica ce arata tot mai rau. In acest moment, 60,4% dintre componentii S&P 500 sunt deasupra mediei mobile de 50 de zile, considerata un semn pozitiv al tendintei pe termen scurt. La mijlocul lunii iulie, aproape 75% erau in aceasta situatie, potrivit StockCharts.In cazul indicelui Nasdaq Composite, doar 47,3% sunt peste media mobila de 50 de zile, comparativ cu 67 de procente la sfarsitul lunii iulie, o corectie dramatica in jos.Recent, aproape sase procente dintre actiunile listate pe New York Stock Exchange si Nasdaq au atins minimul ultimelor 52 de saptamani intr-o zi in care S&P 500 a inchis la un nou palier record.Situatii similare s-au mai consemnat in 1973 si in 1999, ambele precedand corectii bursiere semnificative.