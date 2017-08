Cotatiile bitcoin abia au clipit dupa sciziunea de martea trecuta si au depasit nivelul de 3.000 de dolari. Unii investitori considera ca avansul este generat de speculatori

Bitcoin a atins sambata valoarea secord de 3.360, 87 dolari, potrivit CoinDesk.com. Pana duminica, cripto-valuta a coborat pana la 3.286,87, ceea ce inseamna ca valoarea de piata a tututor bitcoin-ilor emisi pana acum a ajuns la 53,4 miliarde de dolari.Ziua de sambata a marcat prima ocazie cu care valoarea de piata totala a depasit 50 de miliarde de dolari.Cotatiile au urcat cu peste 10% saptamana trecuta, dupa ce bitcoin a lansat marti o nou varianta a monedei virtuale cu o configuratie diferita, cunoscuta ca Bitcoin Cash (BCH).Preturile Bitcoin au scazut initial cu peste 5%, in conditiile in care noua valuta virtuala a adus confuzie pe pietele financiare, dar si-a revenit rapid.Ari Paul, directorul de investitii al BlockTower Capital a spus ca avansul cotatiilor s-a datorat usurarii resimtite de cumparatorii de bitcoin dupa "sciziunea fara incidente” dar si aparitiei de noi investitori care cumpara bitcoin.In conditiile in care sciziunea a fost depasita, cumparatorii de Bitcoin considera ca evolutia monedei se va desfasura fara incidente in urmatoarele luni, afirma Ari Paul.In ciuda volatilitatii sale, bitcoin si-a crescut valoarea de peste trei ori anul acesta, depasind pragul de 2.000 de dolari in luna mai si atingand nivelul de 3.000 de dolari in iunie.Dupa ce a ajuns la importantul prag de 3.000 de dolari, moneda virtuala s-a prabusit si si-a pierdut circa o cincime din valoare, dar apoi si-a revenit si a continuat traseul de cresteri exceptionale.Evolutia bitcoin in ultimele 12 luni (sursa coindesk.com ):Promoth Manghat, director executiv la UAE Exchange afirma ca considera ca majorarea cotatiilor este provocata de speculatori.“Opinia mea este ca rally-ul pe care il vedem acum este generat de speculatii. Exista un sentiment tot mai raspandit ca preturile bitcoin vor merge in sus pe termen lung si acest lucru a devenit o profetie care se auto-indeplineste. Recunoasterea internationala pe scara mai mare si potentiala aprobare a reglementarilor fondurilor de investitii tranzactionabile bazate pe bitcoin creeaza avantaje”, a explicat Manghat.Rivalul bitcoinului din sectorul valutelor digitale, ethereum, a participat si el la valul de cresteri din weekend, crescand cu 12% sambata si cu inca 7 procente duminica. Ethereum a ajuns la 270,07 dolari, capitalizarea sa urcand la 25,2 miliarde de dolari, adica circa jumatate din cea a bitcoinului.Expertii sunt sceptici in ce priveste viitorul pe termen lung valutei surori a Bitcoin, Bitcoin Cash, deoarece, la acest moment, in afara valorii sale de piata - una instabila - nu se poate face nimic cu ea.Acest lucru s-ar putea schimba in viitor daca proiectul atrage destule companii, dar dificultatea de a “mina” BCH nu se justifica pentru multi “mineri” in raport cu bitcoin. Chiar daca acest lucru se poate schimba in viitor, este evident ca bitcoin este varianta cea mai lucrativa in acest moment.Bitcojn Cash ajuns la valoarea de 239,01 dolari, ceea ce insemna ca are o capitalizare de 3,94 miliarde de dolari, potrivit coinmarketcap.com.Sciziunea blockchain-ului Bitcoin este apogeul unei dezbateri ce dureaza de ani de zile in comunitatea valutei digitale, care a cautat modalitati de a majora capacitatea retelei. Deoarece Bitcoin Cash a demarat cu acelasi blockchain, cei care detineau bitcoini primesc aceeasi suma de BCH, practic un dividend gratuit.