Romradiatoare, companie unde este actionar si Mircea Lucescu, se tranzactioneaza de marti la BVB

," a mai spus CEO-ul BVB.



"Listarea actiunilor Romradiatoare pe AeRO, piata alternativa pentru actiuni a Bursei de Valori Bucuresti, reprezinta un pas semnificativ catre accesul pe piata de capital, precum si o oportunitate deosebita de crestere a vizibilitatii si notorietatii companiei pe plan national si international", a declarat directorul general al Romradiatoare, Oliviu Niculescu.



Romradiatoare are peste 90 de ani de experienta in industria prelucratoare si peste 55 de ani in proiectarea si executia de radiatoare.



In prezent, Romradiatoare proiecteaza si produce schimbatoare de caldura si sisteme de schimb termic pentru motoare si alte aplicatii industriale si rezidentiale, precum si o gama larga de piese metalice si module asamblate, peste 80% din produse fiind destinate exportului, se spune in comunicatul Bursei.



Romradiatoare este detinuta in proportie de 76,5% de SIF Transilvania, iar un pachet de 16,5% apartine antrenorului de fotbal, Mircea Lucescu."Este rezultatul unui moment istoric", a spus Ludwik Sobolewski, CEO BVB, in cadrul evenimentului de deschidere a sedintei de tranzactionare a bursei.Avand in vedere ca fuziunea prin absorbtie a SIBEX-Sibiu Stock Exchange a intrat pe ultima suta de metri, mai multe companii vor fi tranzactionate pe piata AeRO. Suntem increzatori ca aceste noi parteneriate vor fi de bun augur pentru noile companii listate la BVB mai ales avand in vedere ca Romania este foarte aproape de modelul 'o singura tara, o singura bursa'