Bursele s-au speriat de tensiunile cu Coreea de Nord si au ajuns la a treia zi de scaderi. Pe ce pariaza acum investitorii: Aur, franci, yeni, iod si fabricanti de rachete 

Cotatiile au avut o tentativa de revenire pe bursele americane si asiatice, dar razboiul declaratiilor a continuat, asa ca pietele asiatice au dat inapoi iar bursele de la Londra, Frankfurt si Paris au pierdut intre 0,5 si 1,2%, noteaza Reuters.Cotatiile de pe bursele futures sugereaza ca si Wall Street-ul va fi rosu la deschidere, in conditiile in care, pe bursa americana, singurii care au consemnat cresteri in ultimele zile au fost producatorii de rachete, iar investitorii au cautat sa parieze pe segmentele bursiere care rezista cel mai bine la socuri.Traderii valutari si-au consolidat pozitiile pe yenul japonez si pe francul elvetian si au impins in sus indicele dolarului dupa ce au renuntat la o parte din mizele considerabile puse recent pe euro.Desi Japonia ar putea fi in prima linie a oricarui conflict cu Coreea de Nord, yenul beneficiaza de faptul ca Japonia este cea mai mare natiune creditoare iar investitorii niponi tind sa repatrieze fonduri in perioade agitate.Euro s-a depreciat cu 0,4% fata de moneda americana, pana la 1,17 dolari, adica aproape de cel mai redus nivel al ultimelor doua saptamani, iar dolarul neo-zeelandez s-a prabusit un procent dupa ce banca sa centrala a spus fatis ca il vrea depreciat.“Am vazut o incercare de revenire a apetitului la risc ieri, dupa vanzarile inspirate de situatia cu Coreea de Nord, dar cred ca - justificat - revenirea paleste putin astazi”, a spus John Hardy, seful strategiilor pentru piata forex de la Saxo Bank.Peste noapte, Coreea de Nord a respins avertizarile Donald Trump drept “o gramada de prostii” dupa ce presedintele american a spus ca se vor confrunta cu “foc si furie” daca ameninta SUA. Phenianul a prezentat si planuri detaliate de a trimite locituri de racheta langa Guam.Guamul, care este la peste 3.000 de kilometri sud-est de Coreea de Nord, gazduieste circa 163.000 de oameni si o baza a Marinei americane ce include un escadron de submarine si o unitate de garda de coasta si o baza aeriana.“Dialogul normal nu este posibil cu un tip lipsit de ratiune si numai forta absoluta poate da rezultate cu el”, se afirma intr-un articol despre Trump al agentiei regimului Kim Jong Un, KCNA.Cu aceasta retorica mergand in continuare, cele mai bune obligatiuni guvernamentale europene, bund-urile germane s-au apropiat de minimele ultimelor sase saptamani, semn al aversiunii la risc a unor investitori.Obligatiunile trezoreriei americane si cel britanice se tranzactionau si ele doar putin deasupra minimelor ultimelor doua saptamani.Analisti spun ca randamente bondurilor, care evolueaza contrar cotatiilor acestora, ar putea sa scada si mai mult daca tensiunile geopolitice continua sa se amplicie, chiar si daca decidentii Rezervei Federale din SUA continua sa vorbeasca de majorarea dobanzilor si de reducerea programelor de stimulare monetara.“La acest moment vom fi atenti din cauza adierii de aversiune la risc din aer si, prin extensie, vom sta departe si de short-uri (pariuri pe scadere) pe piata dobanzilor”, a declarat Peter Schaffrik strateg global la RBC.Principalul activ de refugiu din piete, aurul, a atins 1.278 dolari/uncia, maximul ultimelor doua luni din cauza nervozitatii din piete. Preturile otelului si cuprului au ramas pe pozitii.Petrolul a reprimit si el un impuls, dupa ce datele statistice au sugerat un declin al rezervelor din Statele Unite. Sortimentul Brent a urcat cu 30 de centi pana la 53 de dolari barilul, iar US crude a castigat 22 de centi, pana la 49,78 dolari/baril.Au fost si companii care au beneficiat de pozitia belicoasa a Statelor Unite si a Coreii de Nord. Raytheon so Lockheed Martin, producatori de rachete, au evoluat cu 4% mai bine decat media pietei de pe Wall Street.Indicele Dow Jones care masoara evolutia companiilor americane din sectorul apararii este la un maxim istoric dupa sapte sedinte de tranzactionare consecutive cu cresteri.Actiunile Sociedad Quimica y Minera de Chile, unul dintre cei mai mari producatori de iod - substanta folosita contra efectelor radiatiilor - au crescut cu peste o treime de la inceputul lunii iulie si pana acum.“Cei mai multi investitori sunt total depasiti in a face vreo evaluare a situatiei (in privinta Coreii de Nord), spune Koon Chow strateg pentru valutele pietelor emergente si manager la fondul UBP. “De aceea, nimeni n-ar trebui sa faca vreun pariu bursier masiv”, a adaugat el.