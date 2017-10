30 de ani de la "Lunea Neagra" din 1987. Ar putea acum, cand actiunile bat record dupa record, sa aiba loc o asemenea prabusire bursiera?

Noile tehnologii de tranzactionare, schimbarea modului in care opereaza bursele si a felului in care sunt operate fondurile de investitii ar trebui sa impiedice o repetare a prabusirii bursiere din 1987.Dar brokerii prudenti refuza sa excluda varianta.“Am invatat mult din greselile trecutului in ce priveste reactia sau reactia exagerata (la evenimente bursiere)”, spune Ken Polcari, director al diviziei de tranzactionare la NYSE al O’Neil Securities.Luni, 19 octombrie 1987, dupa corectii importante ce avusesera loc in saptamana premergatoare pe pietele asiatice si europene, Dow Jones Industrial Average s-a prabusit cu 508 puncte, adica 22,6 procente, cel mai mare declin procentual zilnic al indicelui compus din actiunile companiilor importante.Un declin de pana la 20 de procente intr-o zi este posibil in ziua de azi, dar probabil va fi un proces ordonat, afirma Art Hogan, strateg-sef pentru piete la Wunderlich Securities din New York. “Avem capacitatea de opri lucrurile pentru o perioada de timp pentru a reevalua situatia si a incerca sa gasim cea mai buna cale de a ne intoarce la treaba, de a studia cu calm situatia”, a adaugat el.Dupa prabusirea din 1987, comisia pentru valori mobiliare din Statele Unite a cerut crearea “intrerupatoarelor de circuit” (circuit breakers) care duc la oprirea temporara a tranzactionarii dupa ce Dow Jones scade cu 10, 20 sau 30 de procente.De atunci, o singura data intreaga piata a fost oprita, in 1997.Intreruperile de circuit au fost ajustate in 2012, coborand pragul la care se declanseaza o pauza de tranzactionare, iar Dow a fost inlocuit de S&P 500 in rolul de indice de referinta.Potrivit actualelor reguli, daca indicele S&P 500 scade cu mai mult de 7 procente inainte de ora 15.25, ora New York-lui, tranzactionarea este oprita cu 15 minute. Daca declinul continua si dupa reluarea tranzactiilor -si inca este inainte de ora 15.25 - piata este suspendata iar la minus 13 procente. Daca declinul se intampla dupa 15.25, operatiunile continua. Insa, daca prabusirea atinge 20 de procente, tranzactionarea este oprita pentru toata ziua, indiferent ce ora este.“Sectorul a parcurs o cale tare lunga din ’87 si pana acum. Autoritatile de reglementare au facut o treaba buna la implementarea regulilor care ajuta piata sa ramana stabila intr-o perioada cand nu sunt motive sa nu fie stabila”, a spus Larry Tabb, care conduce compania de consultanta bursiera TABB Group.Multe din actualele masuri de stapanire a haosului din piete au fost implementate dupa “prabusirea fulger” (flash crash) din mai 2010, cand Dow Jones Industrial AVerage a cazut aproape 1.000 de puncte, circa 9 procente, in doar cateva minute, revenindu-si intr-o perioada la fel de scurta.Comisia pentru valori mobiliare a aprobat in 2012 o reglementare denumita "Limit-Up Limit-Down”, care nu lasa actiunile sa iasa dintr-o limita de variatie calculata pe baza cotatiilor recente, oprind tranzactionarea respectivei actiuni cand depaseste limitele.Bursele si reglementatorul american au fost obligati sa re-ajusteze limitele si procedurile de revenire la tranzactionare dupa o sedinta haotica din august 2015. Atunci, temerile privind starea economiei chinezesti au dus la vanzari provocate de panica si la disparitia cumparatorilor, generand o prabusire intra-day record a DJIA.In acea zi, 1.250 de suspendari la tranzactionare a 455 de actiuni individuale au starnit o confuzie care a amplificat problemele si a facut ca unii investitori sa primeasca si cotatii care erau mai mici decat normal.“Orice este posibil. Tinand cont de introducerea tehnologiei computerizate si de viteza cu care tehnologia a transformat piata, este foarte posibil”, explica said Peter Costa, presedinte al Empire Executions Inc din New York.“Masurile de siguranta implementate vor preveni probabil o alta prabusire de tipul cele de acum trei decenii, dar, tinand cont ca Dow a atins miercuri pentru prima data in istorie pragul de 23.000 de puncte si de tranzactiile de inalta fregventa realizate automat de computere, unii brokeri nu sunt prea siguri.“Ar putea sa se intample ceva similar?”, spune Gordon Charlop, director la Rosenblatt Securities din New York. “Da. Cum se va intampla si care va fi rezultatul? (Nu stim) dar de aceea au intrat in acest joc".