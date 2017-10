Ludwig Sobolewski si-a demisia de la Bursa de Valori Bucuresti

Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a anuntat ca Ludwik Sobolewski a notificat vineri societatea cu privire la demisia sa din functia de director general al societatii, informeaza news.ro.l

Contractul de mandat i-a expirat lui Sobolewski in luna august, iar ulterior Marius-Alin Barbu a asigurat interimar conducerea BVB.

Bursa a anuntat la acea data ca desi contractul de mandat a ajuns la final, cu toate acestea mandatul lui Sobolewski este inca in vigoare.

Ludwik Sobolewski a fost numit director general al BVB la inceputul lunii iulie 2013 si a preluat conducerea executiva la aproape doua luni, in urma avizarii pe 21 august 2013 de catre Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF).

Acesta a fost totodata presedinte si director general al bursei de la Varsovia, Polonia.

Sobolewski a condus bursa din Varsovia timp de sapte ani, in perioada 2006 - 2013, dupa ce anterior, intre 1994 - 2006, a fost vicepresedinte executiv al Depozitarului Central din Polonia.

El a a fost demis in ianuarie 2013 de la conducerea bursei de la Varsovia, in urma acuzatiilor ca s-a aflat in conflict de interese prin sustinerea finantarii unui film in care iubita sa de atunci urma sa joace rolul principal.