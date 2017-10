Euro se depreciaza si vineri, bursele europene au ajuns la maximele ultimelor cinci luni / Investitorii par linistiti in privinta Spaniei, desi criza catalana se inflameaza iar

Euro a scazut dupa ce Banca Centrala Europeana a semnalat ca va actiona cu grija la reducerea stimulentelor monetare si dupa ce dolarul s-a apreciat dupa semnale ca presedintele american Donald Trump va opera reduceri de taxe si va instala un sef “hawkish" (pro politici monetare restrictive) la Rezerva Federala a Statelor Unite.Cresterea actiunilor a fost sprijinita si de rezultate financiare solide, precum cele ale UBS sau ale Royal Bank of Scotland, iar actiunile din sectorul tehnologic au avansat dupa profiturile bune raportate de gigantii americani Alphabet, Microsoft si Amazon.com. Indicele european STOXX din sectorul tehnologiei a urcat cu un procent, pana la cel mai inalt nivel din ultimii 16 ani.De asemenea, indicele pan-european FTSEurofirst a avansat cu 0,5%, iar principalele actiuni (blue chips) de pe bursele din zona euro sunt pe cale sa inregistreze a noua saptamana consecutiva de cresteri.“Cred ca este o continuare a vestilor de ieri de la Banca Centrala Europeana”, spune David Madden, analist la CMC Markets, citat de Reuters.“Draghi va fi cu siguranta multumit de el pentru ca ii place sa deprecieze moneda (euro) cu declaratiile sale si este exact ce a facut - un euro mai slab face actiunile din zona euro mai atractive”, a adaugat Madden.Cresterile din Europa au tras si indicele mondial MSCI in teritoriu pozitiv vineri, desi este pe cale sa consemneze prima corectie saptamanala din ultimele sapte saptamani, mai ales din cauza scaderilor de pe bursele emergente.Euro a atins minimul ultimelor trei luni de 1,1616 dolari, o scadere zilnica de 0,2%, dupa ce joi, ca urmare a anuntului BCE, consemnase cea mai mare corectie zilnica a acestui an.Desi banca centrala isi va injumatati stimularile monetare de la inceputul anului viitor, le va intinde pana la spfarsitul lui 2018, iar majorarile de dobanda sunt si mai departe.Pe de alta parte, investitorii din Spania par si fi trecut peste votul parlamentului privind instituirea controlului direct al Madridului asupra Cataloniei in criza privind votul de secesiune, asa ca diferenta de randament dintre obligatiunile spaniole si cele germane (referinta pe piata) este aproape de minimele ultimei luni.Calmul relativ din piete contrasteaza insa cu episoadele de volatilitate ce au aparut de cand Catalonia si-a organizat, pe 1 octombrie, referendumul pentru independenta ce a fost declarat ilegal de instantele spaniole.“Pentru investitori este unul dintre acele cazuri in care trebuie vazut exact daca si cand se vor convoca alegeri, indiferent daca le convoaca actualul guvern catalan sau le sunt impuse de la Madrid”, a declarat Matt Cairns, strateg la Rabobank.Bond-urile spaniole pe zece ani au scazut vineri cu 3 puncte de baza, pana la 1,53%, dupa ce joi se corectasera 10 puncte de baza, cea mai mare scadere zilnica din ultimele sase luni. Diferenta fata de obligatiunile germane - care au scazut cu 2 puncte de baza pana la 0,43% - a ramas la circa 110 puncte de baza, cel mai mica diferenta din ultima luna.Pe bursele din Asia, primele care s-au deschis vineri, Nikkei a castigat 1,3 procente. Indicele MSCI pentru actiunile din zona Asia-Pacific a ramas pe loc, iar pietele din Hong Kong si Coreea de Sud au avansat cu cate 0,7%.Indicele dolarului, care urmareste evolutia monedei americane fata de un cos de sase valute majore, a urcat cu 0,2%, pana la maximele ultimelor trei luni si este pe cale sa inchida saptamana cu un avans de 1,1 procente.