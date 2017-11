Pe Wall Street pare ca e acalmie, dar pe nesimtite are loc o schimbare majora

Majoritatea indicilor, rastimp, au crescut aproape neintrerupt. Standard & Poor’s 500 a atins zeci de maxime record de-a lungul anului, dar au fost doar opt sedinte de tranzactionare in care a inchis dupa ce s-a miscat cu cel putin un procent in ambele directii, un numar neobisnuit de scazut.Indicele de referinta a stabilit recent si un record in privinta perioadei neintrerupte fara scaderi de 3%, iar, la 14 noiembrie a adunat 50 de sesiuni consecutive fara scaderi de peste 0,5%, cea mai lunga serie de acest fel din 1968, potrivit datelor LPL Financial.Sub suprafata a miscarilor zilnice a indicilor principali, totusi, lucrurile au fost mult mai agitate pentru ca actiunile individuale nu au mai evoluat in sincron cu intregul pietei, asa cum a fost cazul, in general, timp de mai multi ani."Alegerea lui Donald Trump a socat pietele de valori mobiliare din SUA pana la normalitate. Inainte de noiembrie 2016, corelatiile sectorului de equity erau incapatanat de inalte", spune Nicholas Colas, co-fondator al companiei DataTrek research.Corelatia se refera la modul in care doua actiuni diferite se misca in tandem. Unele perechi - de exemplu actiunile din energie si cotatia petrolului - tind sa fie foarte corelate, desi este mai putin obisnuit ca titluri individuale sa copieze miscarea unui indice pentru o perioada mai mare de timp, spre deosebire de corelarea pe care o aucu propriile date lor fundamentale.In ultimii zece ani, insa, corelatiile au fost deosebit de mari, in conditiile in care recuperarea de dupa criza financiara a fost vazuta ca un val ce a ridicat toate companiile listate.Potrivit analizei DataTrek, corelatiile sectoriale medii au fost de 81% intre 2012 si octombrie 2016. Luna trecuta ele au ajuns la 37%, cea mai redusa cota de dupa criza financiara mondiala.“Tinand cont de pozitia publica clara a presedintelui Trump si a Partidului Republican in privinta reducerii reglementarilor, presupun ca pietele considera actualul guvern ca unul mai predictibil in privinta diferitelor efecte ale economiei”, afirma Colas.Potrivit datelor bursiere, corelarea in cazul S&P 500 a fost de 0,06 in octombrie. Daca ar fi 0,0 ar insemna ca nu exista niciun fel de corelatie, iar 1,0 ar reprezenta o corelare perfecta dintre indice si actiunile din componenta sa."In octombrie, corelarea medie din randul celor 1.200 de componente ale S&P Global a fost cea mai redusa din cel putin ultimul deceniu, iar indicii de volatilitate pentru 7 din cei 18 indici inclusi in raportul nostru au inregistrat si ei minime ale ultimilor zece ani", se spune in analiza DataTrek.Un exemplu notabil de divergenta individuala sunt actiunile General Electric, componente ale Dow Jones, care s-au prabusit cu peste 34 de procente anul acesta, in timp de indicele DJIA al principalelor actiuni a urcat cu 18,5%, iar S%P 500 este pe plus cu 15,2 procente.Un efect al unei piete cu mai putine corelari este ca poate deveni mai usor pentru managerii fondurilor active - care isi construiesc portofoliile selectand actiuni individuale - sa obtina performante mai bune decat fondurile pasive, care copiaza indicii detinand aceleasi aceleasi actiuni ca in componenta acestora si in aceeasi proportie.Performanta fondurilor active a fost slaba in ultimul deceniu, doar cativa manageri reusind sa depaseasca o piata care a crescut atat de cuprinzator si atat de consistent. Din cauza performantelor mai proaste si a tarifelor mai mari ale fondurilor active fata de cele pasive, investitorii au migrat masiv catre produse financiare bazate pe indici bursieri.Potrivit datelor Morningstar Direct, fondurile pasive -atat cele mutuale, cat si cel tranzactionabile - au consemnat intrari de 27,5 miliarde de dolari anul acesta, in timp ce fondurile active au avut iesiri de capital de 18,8 miliarde de dolari.Acest trend a ridicat ingrijorari, criticii investitiilor pasive argumentand ca daca fiecare investitor va cumpara aceleasi actiuni si in aceeasi proportie, acest lucru va duce la un pret incorect al actiunilor individuale pentru ca ele nu vor mai fi evaluate functie de fundamentele companiei respective.Robert Shiller, profesorul de economie de la Yale ce a castigat un premiu Nobel a comparat saptamana aceasta investitiile pasive cu "parazitarea muncii altor oameni"."Puterea acestei tari crescut pana aici datorita oamenilor care au urmarit companii individuale. Au avut opinii despre ele. Toata aceasta chestie a indicilor, dilueaza un pic intelectul. A devenit mai mult un joc", a spus Shiller la CNBC.Investitiile pasive acopera circa 35% din piata valorilor mobiliare, in conditiile in care era 15 procente in 2002.Scaderea corelarii, scade insa valoare acestui argument. Managerii activi, in teorie, au acum mai multe sanse sa descopere companii subevaluate sau sa se pozitioneze pentru a profita de ceea ce Colas numeste “rezultate economice diferentiate”, ceea ce inseamna ca pot obtine randamente mai bune decat intreaga piata.Un alt efect este ca volatilitatea pietei va ramane scazutat atat timp cat corelarile sunt reduse."Corelatiile sunt ‘sosul secret’ din volatilitatea pietelor. Cand corelatiile sunt mari, volatilitatea va fi ridicata pentru ca sectoarele vor tinde sa mearga in aceeasi directie. Cand sectoarele se misca mai independent, volatilitatea va scadea in conditiile in care castigatorii ii anuleaza pe pierzatori”, explica Colas.