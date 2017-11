BVB a implinit 22 de ani: Trei companii care se tranzactionau pe 20 noiembrie 1995, in prima sedinta a bursei, sunt listate si acum

Pana la finalul anului 1995, la BVB au avut loc, in total, 5 sedinte de tranzactionare, au fost efectuate 379 de tranzactii cu un volum total de 42.761 de actiuni, in valoare totala de 250.000 de lei. Pana la finalul anului 1995, la BVB erau listate 9 companii, cu o valoare de piata de 25,9 milioane de lei.In prezent, la BVB sunt tranzactionate zilnic, in medie, peste 36,7 milioane de actiuni emise de 88 de companii listate pe segmentul principal. In acest an, au avut loc pana acum 222 de sedinte de tranzactionare, in care au fost realizate aproape 730.000 de tranzactii cu peste 8,15 miliarde de actiuni, cu o valoare cumulata de 10,8 miliarde de lei.Valoarea de piata a celor 88 de companii listate la BVB pe piata principala a fost de 165 miliarde lei (echivalentul a 35,5 miliarde euro)."Aceasta imagine a ultimilor 22 de ani arata nu doar cat de mult s-a transformat Bursa de Valori Bucuresti, ci modul fundamental in care s-a schimbat si a evoluat economia Romaniei. Bursa este oglinda economiei unei tari si, in aceasta oglinda, vedem cum bursa are acum de 10 ori mai multe companii listate decat in urma cu 22 de ani," a declarat Lucian Anghel, presedintele BVB. In Romania, bursa a fost infiintata in 1882.De-a lungul existentei sale, activitatea bursei a fost afectata de evenimentele social-politice ale vremii (Rascoala Taraneasca din 1907, Razboiul balcanic 1912-1913), bursa fiind apoi inchisa pe perioada Primului Razboi Mondial.Dupa redeschidere, bursa a traversat o perioada de 7 ani de cresteri semnificative, dupa care a urmat o perioada de 7 ani de scadere accelerata. Activitatea Bursei de Efecte, Actiuni si Schimb se intrerupe in anul 1948, odata cu instaurarea regimului comunist in Romania si cu inceperea nationalizarii economiei.Dupa aproape 50 de ani, Bursa de Valori Bucuresti a fost reinfiintata in anul 1995.In 2010, Bursa de Valori Bucuresti s-a listat pe propria piata reglementata. In 2015, BVB a lansat piata AeRO pentru IMM-uri si start-up-uri aflate in cautare de finantare. Din acest an, dupa aprobarea fuziunii dintre BVB si Sibiu Stock Exchange (SIBEX), Romania are o singura bursa, dupa principiul "o singura tara, o singura bursa".