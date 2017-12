Cotatia bitcoin a cazut sub 14.000 de dolari, o scadere saptamanala de 30%

In jurul orei 12:50 la Tokyo (03:50 GMT), moneda bitcoin se tranzactiona pentru aproximativ 13.248 de dolari, fata de aproximativ 15.800 dolari la inceputul diminetii, adica o scadere de peste 16%.Moneda virtuala, care la inceputul anului era cotata la 1.000 de dolari, a urcat duminica pana la o cotatie record de 19.666 de dolari, dupa ce operatorul bursier CME Group a lansat tranzactiile futures cu bitcoin. Incepand de duminica si pana astazi, bitcoin a pierdut o treime din valoare."Trebuie sa tinem cont de faptul ca bitcoin a crescut foarte mult in acest an astfel ca o corectie este intotdeauna posibila", a declarat Shane Chanel, analist la ASR Wealth Advisers in Sydney.Nu este pentru prima data cand bitcoin inregistreaza aceste fluctuatii mari. In noiembrie, moneda virtuala a pierdut aproape 30% din valoare in patru ani, de la 7.888 la 5.555 de dolari. Anterior, in luna septembrie a pierdut 40% de la 4.979 pana la 2.972 dolari.