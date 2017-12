Euro a scazut in mod neasteptat in ziua de Craciun, cu aproximativ 2%

Bloomberg a relatat luni ca euro s-a depreciat cu 3%, dar, potrivit datelor de marti ale companiei de informatii financiare, declinul ar fi fost de circa 2%.Un analist la Scotiabank in Hong Kong, Qi Gao, a spus ca, potrivit discutiilor din piata, deprecierea ar fi fost urmarea tranzactiilor pe baza de algoritmi si nu a factorilor fundamentali.Analistul a aratat ca euro s-a depreciat puternic la jumatatea tranzactiilor de luni, dar ca si-a revenit rapid.Interesul pentru euro al investitorilor a fost redus in ultimele zile. Victoria la limita a partidelor pro-independenta in alegerile din Catalonia de saptamana trecuta a slabit moneda unica europeana , in timp ce actiunile spaniole au scazut vineri. Totusi, euro s-a depreciat in urma alegerilor cu numai 0,2%, datorita redresarii economiei europene, care compenseaza riscurile politice.Euro este pe cale sa incheie anul 2017 ca cea mai performanta moneda din statele G10, cu un avans de 12% fata de dolarul american.