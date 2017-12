Israelul vrea sa interzica tranzactionarea la bursa a companiilor bazate pe monede virtuale

Presedintele Autoritatii pentru Instrumente Financiare din Israel (Israel Securities Authority, ISA), Shmuel Hauser, a afirmat la conferinta de afaceri Calcalist ca va face aceasta propunere saptamana viitoare. Daca va fi aprobata, propunerea va fi audiata public, iar ulterior legislatia referitoare la activitatea bursei de valori va fi modificata."Daca o companie are ca obiect principal de activitate monedele virtuale nu o vom accepta. Daca este deja listata, o vom suspenda", a spus Hauser said, adaugand ca ISA trebuie sa gaseasca legislatia potrivita pentru astfel de companii.Hauser nu a mentionat ce companii ar fi afectate, dar cel putin doua companii listate la bursa din Tel Aviv considera ca monedele virtuale sau tehnologia din spatele acestora sunt esentiale pentru afacerile lor, respectiv Blockchain Mining si Fantasy Network.Actiunile Blockchain, care duminica si-a schimbat numele din Natural Resources, au crescut cu circa 5.000% in ultimele cateva luni, dupa ce a anuntat ca se va reorienta dinspre minerit de aur si fier la mineritul de monede virtuale. Luni, actiunile Blockchain au scazut cu circa 4,2%.Fantasy Networks, fosta companie de jocuri, a anuntat in aceasta luna ca analizeaza posibilitatea de a se implica in sectorul blockchain, tehnologia pe care se bazeaza monedele virtuale. Actiunile companiei au crescut ulterior de patru ori, dar in ultimele doua saptamani au scazut cu 50%.Bitcoin s-a apreciat marti cu 10%, continuand redresarea din ultimele cateva zile, fiind tranzactionata cu o treime peste un minim de sub 12.000 de dolari pe unitate atins saptaman trecuta.