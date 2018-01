Cel mai profitabil fond de hedging din lume avertizeaza ca exista un risc mare de socuri bursiere

Renaissance Technologies, cel mai profitabil fond de hedging din lume, a avertizat marti ca exista riscul semnificativ al unei corectii a preturilor actiunilor si se pregateste pentru posibile turbulente pe piata de capital, transmite Bloomberg, citat de news.ro.



Cresterea economiei globale, reforma fiscala din SUA si politica administratiei americane care este favorabila afacerilor au contribuit la cresterea cotatiilor bursiere, dar nu este clar daca acesti factori justifica evaluarile actuale, in special in ceea ce priveste nivelul obligatiunilor guvernamentale, a afirmat Ed Hubner, directorul pentru controlul riscurilor la Renaissance Technologies, intr-o scrisoare trimisa in aceasta luna clientilor.

Cresterea economiei globale, cea mai buna din ultimii sapte ani, a sustinut cel mai mare avans din ultimii ani al actiunilor. Raportul actual dintre preturile actiunilor companiilor membre ale indicelui S&P 500 si profitul acestora, de aproximativ 18,6%, comparativ cu circa 11% in 2011, ar putea fi justificat daca volatilitatea va ramane scazuta, iar obligatiunile pe termen de 30 de ani se vor mentine sub 3%, a scris Hubner in scrisoare.

"Totusi, cu o posibilitate clara a unui nivel mai ridicat al dobanzilor si a unei volatilitati mai mari, exista riscul semnificativ ca preturile activelor sa inregistreze o corectie", a spus acesta.

Hubner a mai mentionat si aplatizarea curbei randamentelor obligatiunilor, ca motiv de ingrijorare, afirmand ca exista presiuni tehnice care ar putea influenta negativ preturile obligatiunilor.

Renaissance Institutional Equities Fund, cunoscut sub numele de RIEF, a obtinut anul trecut un randament de 15%, se arata in scrisoare, in timp ce indicele S&P 500 a urcat cu 19%.