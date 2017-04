Topul celor mai mari salarii din tara in 2016. Cele mai banoase domenii

In topul celor mai mari salarii din tara, in 2016 figureaza directori de companii de consultanta, bancheri si fotbalisti.Pe primul loc in top se afla un roman care, anul trecut, a incasat 173.000 de lei pe luna. Acesta este directorul general al unei companii de consultanta in afaceri, potrivit tvr.ro.

Cu alte cuvinte, el a castigat de 120 de ori salariul minim. Dar, lunar, a dat la stat mai bine de 30.000 de lei.

Pe locul doi se afla un director al unui departament de cercetare-dezvoltare, care pentru munca sa a fost remunerat lunar cu 166.000 de lei.

Locul trei i-a revenit unui director adjunct al unei companii care se ocupa de comertul cu amanuntul: 149.000 de lei brut pe luna.

Pe locul patru este un director general al unei companii de consultanta in afaceri, cu o leafa de peste 145.000 de lei.