ANOFM: Aproape 28.000 de locuri de munca vacante la nivel national; cele mai multe sunt in Bucuresti, Prahova, Arad si Sibiu  

Aproape 28.000 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind in Capitala si in judetele Prahova, Arad si Sibiu, in timp ce in Mehedinti, Giurgiu, Bacau s Caras-Severin sunt cele mai putine locuri de munca libere, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), potrivit news.ro.Astfel, dintre cele 27.564de locuri de munca disponibile la nivel national, 4.604 sunt in Bucuresti, 2.590 sunt in Prahova, 2.105 sunt in Arad, 2.099 sunt in Sibiu, 1.485 sunt in Timis, 1.010 sunt in Iasi, 1.003 sunt in Galati, 885 sunt in Cluj, 766 sunt in Arges, 721 sunt in Dolj, 602 sunt in Neamt, 596 sunt in Brasov, 576 sunt in Constanta, 554 sunt in Harghita, 549 sunt in Olt, 536 sunt in Satu Mare, 534 sunt in Hunedoara, 529 sunt in Ilfov, 455 sunt in Braila, 427 sunt in Maramures, 411 sunt in Teleorman, 381 sunt in Mures, 341 sunt in Valcea, 329 sunt in Alba, 323 sunt in Dambovita, 316 sunt in Gorj, 298 sunt in Bistrita-Nasaud, 280 sunt in Tulcea, 267 sunt in Vaslui, 527 sunt in Buzau, 223 sunt in Bihor, 210 sunt in Calarasi, 209 sunt in Botosani, 204 sunt in Salaj, 185 sunt in Ialomita, 148 sunt in Covasna, 131 sunt in Vrancea, 101 sunt in Suceava, 94 sunt in Caras-Severin si in Bacau, 92 sunt in Giurgiu si 44 in Mehedinti.De asemenea, cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: muncitor necalificat in industria confectiilor (1.670), agent de securitate (1.316), lucrator comercial (1.302), muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor (1.276), confectioner-asamblor articole din textile (1.030), manipulant marfuri (894), montator subansamble (887), vanzator (716), confectioner cablaje auto (680) si muncitor necalificat la demolarea cladirilor (634).