[P] Turneu de angajare la Bucuresti pentru gasirea celor mai productivi arhitecti software. Onorarii de 100.000 USD brut, pe an

Anul 2017 a fost unul important pentru Crossover, compania de origine americana care a reusit in doar trei ani sa isi extinda reteaua globala de talente in peste 130 de tari. Se estimeaza ca, la ora actuala, peste 7% din forta de munca globala a apelat la platforma de job-uri Crossover, prin intermediul careia poti lucra de oriunde. Cele 76 de turnee de angajare, desfasurate in 14 tari, printre care si Romania, a ajutat compania sa formeze 400 de echipe de parteneri talentati, care lucreaza acum pentru companii de renume din intreaga lume.





Despre turneele de angajare Crossover in Romania

Modalitatea de lucru remote a devenit tot mai populara in ultimii ani, iar Crossover si-a propus sa o introduca si in Romania, sustinand astfel munca independenta si responsabila. Romanii au fost foarte receptivi la acest concept, participand la turneele de angajare organizate in Cluj-Napoca si Bucuresti, care le ofereau sansa de a obtine un job remote si de a fi rasplatiti cu onorarii de pana la 100.000 USD brut, pe an. Rata de angajare in urma acestor competitii tehnice a fost de 30%, fapt ce a dus la o mai mare frecventa a acestor evenimente, organizandu-se chiar si duble turnee de angajare spre sfarsitul anului 2017.





Turneele de angajare ca instrument alternativ de recrutare

Turneele de angajare Crossover testeaza capacitatile participantilor prin sesiuni de live-testing, intr-un mediu competitiv, incurajand contactul cu partenerii Crossover si, implicit, cunoasterea culturii organizationale. Candidatii primesc feedback chiar in timpul evenimentului si au oportunitatea de a se autodepasi, rezolvand probleme complexe alaturi de unii dintre cei mai talentati profesionisti din industria lor.









Mai multe oportunitati de angajare

Urmatorul turneu de angajare are loc pe data de 27 ianuarie, la Impact Hub Bucuresti si scoate la concurs urmatoarele roluri: Java Chief Architect, C# (.NET) Chief Architect, SaaS Chief Architect. Onorariile pentru aceste roluri ajung pana la 100.000 USD brut, pe an. Compania cauta experti tehnici cu aptitudini de lideri si ii invita sa ia parte la competitia tehnica.





Inscrieri si detalii despre urmatorul turneu

Participarea este gratuita si conditionata de inscrierea in prealabil pe pagina de inscrieri Crossover: http://bit.ly/2n6liP4





Despre Crossover in Romania

Crossover este o companie de origine americana, fondata in anul 2014, ca parte a grupului ESW Capital, lider global in Enterprise software. In prezent, peste 3000 de parteneri Crossover contribuie la dezvoltarea unor solutii IT&C, in comunitati din Romania, Polonia, Turcia, Rusia, dar si din jurul lumii, insumand peste 130 de tari care inseamna "acasa".