Angajatori din 15 state europene au aproape 700 de posturi vacante in reteaua Eures; cele mai multe, in Spania, Germania si Danemarca

Angajatori din 15 state europene au aproape 700 de posturi vacante in reteaua Eures, cele mai multe fiind in Spania, Germania si Danemarca. In Spania sunt disponibile 164 de locuri de munca pentru agricultori, sudori si tehnicieni, in timp ce in Germania sunt 105 locuri de munca pentru soferi de camion, salvamari, programatori sau fizioterapeuti. De asemenea, angajatorii din Danemarca ofera 100 de locuri de munca pentru lucratori in agricultura si culegatori de mazare. Cele mai putine locuri de munca sunt in Lituania, Norvegia, Bulgaria, Malta si Luxemburg, potrivit news.ro.Potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Spania sunt disponibile 164 de locuri de munca, dintre care 150 pentru agricultori, 10 pentru sudori, trei pentru tehnicieni si unul pentru montator structuri metalice. De asemenea in Finlanda, Luxembrug si Ungaria sunt cate 10 locuri de munca, pentru macelar-transator carne de pui, respectiv senior tehnician Chrome si lacatus (cinci) si sudor (cinci).Angajatorii din Germania cauta sa angajeze pe 105 posturi de: sofer camion (28), salvamar (25) programator PLC (10) si bucatar (cinci). Sunt disponibile cate patru posturi pentru ospatar si fizioterapeut si cate trei posturi vacante pentru electrician in constructii, personal servire clienti si sofer de autobuz, cate doua pentru mecanic instalatii sanitare de incalzire si climatizare, montator instalatii electrice, personal intampinare oaspeti, tehnician mecatronica. Angajatorii mai angajeaza pe cate un post de commis chef, contabil, inginer constructii civile, macaragiu, manager front-office, mecanic instalatii de climatizare si refrigerare, menajera -sefa, sudor, tehnician service, tehnician sisteme de incalzire, vopsitor auto si zidar.In Danemarca sunt disponibile 100 de locuri de munca pentru lucratori in agricultura - culegatori de mazare, in timp ce angajatorii din Olanda anajeaza pe 56 de posturi lacatus confectii metalice (20), sudori (20), culegatori capsuni (15) si un instalator incalzire centrala si de gaze.De asemenea, in Marea Britanie sunt disponibile 55 de locuri de munca pentru macelari, transatori, fasonatori si impachetatori carne (50) si asistenti medicali (cinci), iar angajatorii din Belgia au disponibile 38 de locuri de munca, dintre care 10 pentru ciontolitor transator carne, patru pentru operatori CNC, trei pentru soferi camion, cate doua pentru electrician iluminat stradal, macaragiu si tehnician retele de telecomunicatii si cate unul pentru electrician rezidential, inginer aplicatie, inginer de calitate industrial, inginer dezvoltare, inginer materiale, inginer productie, instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze, mecanic autoturisme, operator/ambalator in industria alimentara, operator turnare metale, programator cnc, proiectant mecanic, tehnician de intretinere si instalare, tehnician hvac si tehnician testare.