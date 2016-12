In piata curieratului este o criza grava a fortei de munca, iar de vina sunt si parintii, spun actionarii FAN Courier

Adrian Mihai, unul dintre cei trei fondatori FAN Courier, spune ca volumul de livrari de Black Friday a fost cu mult mai mare decat in 2015 (in noiembrie numarul de expeditii a fost cu 44% mai mare fata de noiembrie 2015). "Cred ca ne-am descurcat mai bine de la an la an, mai ales ca in primul Black Friday am crezut ca vom putea livra totul in 24 de ore, insa nu am reusit asta", spune Adrian Mihai. Cu unii retaileri discutiile au inceput din martie si planurile au fost mai bine puse la punct, chiar si la nivel de ore, astfel incat sa se livreze in intervalul promis.Au fost mici probleme si din cauza diverselor comenzi. Cei de la FAN spun ca destule firme din strainatate refuza sa transporte electrocasnice mari din cauza dificultatilor de a le duce la client. Au fost si retaileri de la care au trebuit ridicate intr-o singura zi 1200 de electrocasnice mari pentru a fi duse la depozit si apoi la client. Pentru ele este nevoie de TIR-uri, de sortare manuala si de mai multi curieri care sa le duca in blocuri la clienti.Adrian Mihai spune ca au fost clienti care au comandat de 16 ori acelasi produs fiindca nu au fost siguri ca le-a fost inregistrata comanda din prima, Au fost si cazuri in care un client a comandat acelasi produs de la patru firme diferite, gandindu-se ca isi va opri doar primul produs care ajunge si pe celelalte le va refuza. Retailerii lucreaza la baze de date in care sa adauge acest gen de clienti, insa acestea sunt cazuri izolateCompania a angajat 150 de oameni pentru perioada Black Friday+sarbatori de iarna.Partea foarte complicata este ca in zona de vest - Timisoara, Arad, Oradea, Cluj, - se gasesc tot mai greu oameni pentru angajari. "Daca anul trecut ne plangeam un pic ca nu gasim oameni specializati pe curierat, in acest an nu am mai gasit deloc oameni in zona si am ajuns sa aducem oameni de la peste 100 km (...) De exemplu pentru depozitele din Bucuresti aducem oameni de la Giurgiu si Oltenita, iar cele mai indepartate rute sunt de peste 100 km pentru ca nu gasim mai aproape", spune Adrian Mihai care adauga ca solutia va fi automatizarea.Vor fi insa automatizate lucrurile care se preteaza la asta. "Livrarea va fi facuta cu oameni, nu vad vreun viitor in drone. Ca sa va dau un exemplu, ganditi-va ca dupa Black Friday am avut peste 200.000 de expeditii, va inchipuiti ce ar fi insemnat atat de multe drone prin Bucuresti? . Ar fi trebuit sa mergeti cu casca pe strada", glumeste Adrian Mihai.Felix Patrascanu spune ca ar putea fi de ajutor legea care sa-i incurajeze pe romani sa lucreze mai departe de casa, insa o problema este ca romanii nu prea au deprinderea de a-si muta locul de munca in alt judet. El spune ca FAN Courier ar vrea sa creeze propria "scoala de curierat" unde timp de trei luni oamenii sa fie pregatiti. Apoi se incheie un contract cu acea persoana care ar trebui sa ramana in companie un an sau doi.Dar de ce este atat de greu de gasit oameni? Patrascanu spune ca parintii reprezinta cel mai mare obstacol. "Ei nu-si lasa copii sa vina pentru ca ei spun: copilul trebuie sa termine o facultate! Ce-or face apoi cu ea, Dumnezeu stie.."O problema este insa si faptul ca salariile sunt mici, unii curieri avand si sub 1,500 de lei/luna. Actionarii FAN spun ca au crescut salariile anul acesta pentru a-si pastra oamenii. "Noi nu ne mai putem plati oamenii cu salariul minim pe economie, fiindca nu am mai putea sa-i pastram, asa ca am facut cresteri importante in acest an". In afara de salariul de baza, curierii au si bonusuri in functie de diversele tinte indeplinite, plus bonuri de masa de 15 lei/bucata, spun cei de la FAN."Traim o drama, este o criza foarte grava a personalului si aceasta criza ne-a adus extrem de multe probleme, dar speram sa le rezolvam, fiindca idei avem", spune Patrascanu care face referire si la automatizare. Pentru a compensa numarul insuficient de curieri compania va mari numarul de puncte de ridicare/depunere coletO neplacere in activitatea curierilo este ca la noi peste 80% din expedieri sunt cu plata cash, iar acest lucru este o mare problema, fiindca un curier ar putea face mai multe livrari pe zi daca mai multe produse ar fi platite cu cardul. FAN Courier a inceput sa implementeze plata cu cardul la curier, insa pentru asta trebuie incheiate contracte cu comerciantii si cu bancile, iar acest lucru dureaza."Noi romanii avem o mare problema: lipsa de incredere. Omul vrea sa isi vada produsul acasa si apoi il plateste", spune Felix Patrascanu, care adauga ca la noi destul de putin clienti aleg sa returneze un produs care nu le place, desi legea le da acest drept. "Aceasta neincredere face ca serviciile sa fie mai scumpe"Adrian Mihai spune ca un curier care a plecat in Germania facea acolo si 150 de expeditii, in timp ce aici reusea doar 60-70. Marea diferenta tine de eficienta, de exemplu faptul ca daca nu gasea clientul acasa, ii lasa coletul in fata usii si nimic grav nu s-a intamplat. Apoi, fiindca cei mai multi plateau cu cardul, cand curierul ajungea la client nu mai pierdea timpul cu numaratul banilor sau clientul nu trebuia sa se duca sa caute bani marunti la colegi sau vecini.Multi clienti sunt nemultumiti de faptul ca nu stiu cand vine curierul. In SMS-ul standard se spune ca va sosi undeva in intervalul 9-17, insa multi nu pot sta la aceeasi adresa atat de mult timp. Actionarii FAN Courier promit ca se va lucra la predictibilitatea livrarii in doua etape. La anul se va da un interval mai scurt, de patru ore (de ex 9-13 si 13-17), iar mai tarziu se vrea sa se ajunga la doar doua ore estimare, insa va depinde mult si de trafic.FAN Curier a ajuns la 5.150 de angajati si isi va creste cu 500 numarul in 2017. Compania va incheia anul cu afaceri de peste 400 milioane euro si o flota de 3.200 de vehicule.Compania a investit 18 milioane euro in acest an, din care 12 milioane euro pentru flota autoFAN Courier prognoza acum cateva luni o crestere de 15% a business-ului fata de anul trecut, insa la 11 luni avansul este de 29%, ceea ce a fortat mult echipa de angajati.FAN Courier este o companie cu capital integral romanesc, fondata in 1998 de Adrian Mihai, Neculai Mihai si Felix Patrascanu.