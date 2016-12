Guvernul a aprobat o schema de ajutor de minimis pentru Programul Pilot Start-Up Mediu Eco-Business

Investitii legate de infiintarea unei noi unitati, extinderea unei unitati existente, diversificarea productiei unei unitati, prin realizarea de produse noi, suplimentare, sau schimbarea fundamentala a procesului de productie al unei unitati existente;

Realizarea cladirilor si/sau constructiilor necesare amplasarii si montarii utilajelor, instalatiilor si echipamentelor achizitionate in cadrul proiectului, cu dotarile aferente - instalatii electrice, instalatii de alimentare cu gaze naturale, instalatii de incalzire, ventilare, climatizare, telefonie, PSI, intranet. Sunt eligibile doar instalatiile mentionate mai sus care sunt realizate in interiorul cladirilor si/sau constructiilor necesare amplasarii si montarii utilajelor si nu reprezinta cheltuieli cu asigurarea utilitatilor;

Aachizitia de utilaje, instalatii, echipamente noi necesare indeplinirii obiectivelor prezentului proiect;

Montajul utilajelor si echipamentelor tehnologice;

Instalare si punerea in functiune;

Pregatirea personalului de exploatare- cheltuielile necesare instruirii/scolarizarii personalului in vederea utilizarii corecte si eficiente a utilajelor si tehnologiilor;

Probe tehnologice si teste- cheltuielile aferente executiei probelor/incercarilor, prevazute in proiect, rodajelor, expertizelor la receptie, omologarilor;

Studii de fezabilitate, proiect tehnic, in limita a 8% din cheltuielile eligibile pentru investitia de baza.



Obiectul Programului il reprezinta finantarea nerambursabila a tehnologiilor de obtinere a materialelor si/sau produselor cu impact redus asupra mediului prin utilizarea de materii prime naturale si/sau materii prime reciclate, in scopul introducerii acestora in diferite sectoare ale economiei verzi. Este vorba despre proiecte pentru reducerea impactului asupra mediului prin incurajarea obtinerii de materiale si/sau produse din materii prime naturale si/sau materii prime reciclate, se arata intr-un comunicat de presa al Guvernului.Programul Start Up Mediu isi propune sa identifice si sa sustina dezvoltarea de produse si servicii cu impact redus asupra mediului in arii-cheie in care solicitantii pot avea un impact semnificativ prin programe de re-tehnologizare si productie in sectorul materialelor si produselor cu impact redus asupra mediului, investitii in tehnologii, procese industriale si de productie care proceseaza in mod sustenabil resursele de mediu, si stimuleaza deopotriva dezvoltarea si prezenta pe piata a micilor producatori locali.Schema de minimis se adreseaza operatorilor economici, intreprinderi unice, cu exceptia celor care isi desfasoara activitatea in sectoarele pescuitului si acvaculturii, in productia primara a produselor agricole, in prelucrarea si comercializarea produselor agricole, desfasoara activitati legate de export catre state terte sau catre state membre sau desfasoara activitati care favorizeaza utilizarea produselor nationale in detrimentul celor importate.Cheltuielile efectuate pentru achizitia de active corporale sunt eligibile daca activele achizitionate sunt noi.Finantarea programului se realizeaza din veniturile Fondului pentru Mediu. Programul se deruleaza in limita creditelor de angajament si bugetare prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu.Cuantumul finantarii va fi egal cu cheltuielile eligibile ale proiectului, fara a se putea depasi, la data semnarii contractului de finantare nerambursabila, echivalentul in lei al nivelului maxim al ajutorului de minimis de 200.000 EUR, conform legislatiei in vigoare.Anual se pot organiza una sau mai multe sesiuni de finantare, pe tipuri de proiecte si in limita sumei alocate.Valoarea totala estimata a ajutorului de minimis, care va fi acordata in cadrul schemei este de 288,45 milioane lei, in perioada 2016-2020.Schema de minimis isi inceteaza valabilitatea la 31 decembrie 2020.