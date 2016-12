[P] Care e compania care doneaza 200.000 de kWh spitalelor, scolilor, centrelor de batrani si orfelinatelor din Romania

Lista institutiilor participante la campanie poate fi gasita pe pagina de Facebook "Daruieste Lumina Craciunului", acolo unde utilizatorii pot alege careia dintre acestea ii vor acorda votul prin intermediul unui Like. Fiecare Like acordat se va transforma automat in 10 kWh.Toti cei 200.000 kWh sunt donati de E.ON Energie Romania, kilowatii respectivi urmand sa fie scazuti din factura de energie electrica sau gaze naturale a beneficiarilor.Prima editie a campaniei "Daruieste lumina", una dintre cele mai mari campanii de social media derulate de E.ON Romania, s-a derulat in luna aprilie 2015, cand au fost oferiti 100.000 kWh spre beneficiul unui numar de 16 institutii - spitale, scoli, case de copii si case de batrani din 10 judete.Campania a fost continuata in decembrie 2015, cand au fost daruiti peste 200.000 kWh catre 800 de familii cu probleme, nominalizate de prieteni sau rude.Incepand cu anul 2005, E.ON Romania a sustinut cu peste 9,3 milioane de euro numeroase proiecte de responsabilitate sociala in comunitatile in care isi desfasoara activitatea, numarul total al beneficiarilor acestor initiative ridicandu-se la aproximativ 260.000.