[P] Cum au facut trei prieteni din Bucuresti un business din muzica clasica

”Usor, usor am reusit sa construim un brand si lumea sa ne stie, cel putin in Bucuresti. Eu cred ca piata libera a avut nevoie de noi. Pentru ca noi suntem o orchestra simfonica usor atipica. Suntem diferiti prin evenimentele pe care le facem si prin modul de a gandi mesajului pe care noi vrem sa il transmitem. Am fost in mai multe locatii neconventionale - am cantat in parcuri, in aeroporturi, am fost intr-un centru spa, am concertat pe gheata - oriunde am avut public. Motto-ul nostru este ca noi credem in dezvoltare prin cultura”, spune Catalin.

Iar piata libera i-a primit cu bratele deschise. Pentru ca oamenii sunt atrasi de spectacole inedite cu arii celebre, firmele vor sa se asocieze cu buna dispozitie - asa arata pe scurt modelul de afaceri. Dar oamenii sunt expusi nu doar unei muzici de calitate, sunt purtati catre originalul multor hituri contemporane.

”Vreau sa spun ca in muzica clasica se regasesc radacini ale marilor hituri din muzica pop. Ar fi necinstit ca oamenii sa nu stie de unde provin aceste radacini”, mai spune Catalin.

Gabriel spune ca ”publicul bucurestean este in primul rand unul exigent. Daca reusesti sa treci bariera exigentei, este un public deschis, cinstit si sincer. In momentul in care iti apreciaza munca, iti arata bucuria si ti-o demonstreaza prin aplauze. In momentul in care este mai putin multumit de prestatia artistilor de pe scena isi manifesta nemultumirea. Este un numar minim de aplauze dupa care parasesc sala.”

Iar prietenul sau Alexandru completeaza: ”Oamenii vin la spectacole, sunt doritori de muzica si ne bucuram de fiecare data sa vedem o prezenta care ne surprinde realmente. Au fost momente cand au fost si doua mii si trei mii de oameni in aer liber in Bucuresti.

Cei trei prieteni cred ca Bucurestiul avea nevoie de o astfel de entitate - culturala, dar orientata catre piata, de elita dar fara sa fie aroganta. Totusi, in ciuda succesului comercial, nu se considera antreprenori. Fac de toate - gasesc clienti, prezinta proiecte si organizeaza turnee. Ca in cazul reprezentatiilor lor, rezultatul este excelent fara sa fie clar la prima vedere cine sunt ”vedetele”.

Iar lucrurile au mers atat de bine incat OSB a devenit produs de export. Al Bucurestiului. Cea mai entuziasmanta reactie a fost la Buenos Aires, cand Orchestra Simfonica Bucuresti a avut parte de 15 minute de standing ovations, aplauze la scena deschisa.

In aceasta perioada Orchestra Simfonica Bucuresti sustine un turneu national cu muzica de desene animate, cu licenta Disney. ”Ne-am propus sa avem un proiect de lunga durata si, ca in alte tari civilizate unde de mici oamenii au acces la cultura, la noi daca nimeni nu face atunci ne-am decis sa facem noi. Pentru ca daca maine nu avem oameni in sala de concert, noi nu putem exista!„ mai spune Catalin.