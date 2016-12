Acordul prin care gigantul farmaceutic Teva plateste penalitati de 500 milioane dolari guvernului SUA nu acopera acuzatiile de coruptie din Romania si Argentina (surse)

Teva si departamentul american an Justitiei au anuntat joia trecuta, in doua comunicate, ca au incheiat un acord pentru inchiderea acuzatiilor de coruptie din Rusia, Ucraina si Mexic, urmand ca Teva sa plateasca in total penalitati de aproape 520 de milioane de dolari.Acordul nu insa face nicio referire la anchetele de coruptie din Argentina si Romania, a declarat o sursa apropiata anchetei pentru Times of Israel.Aceasta sursa a precizat ca ar putea fi impuse penalitati suplimentare de catre guvernul american in ceea ce priveste cele doua anchete.Potrivit Times of Israel, Teva a fost contactata in 2012 de o persoana care s-a prezentat drept lansator de alerte. Aceasta persoana a informat Teva ca angajati ai Teva-Tuteur, S.A., o companie argentiniana, platea bani doctorilor in schimbul prescrierii medicamentului Copaxone, pentru scleroza in placi.Teva a confirmat ca a efectuat o ancheta interna legata de acuzatii de coruptie in activitatile sale din Argentina, dar dosarul este inchis acum."Desi Argentina nu a fost citata in documentele de acord de ieri (joi), Argentina a fost inclusa in examenul nostru de conformitate la nivel global. Am transmis rezultatele acestui examen departamentului american al Justitiei si SEC (arbitrul pietelor bursiera si financiara) si am luat masurile necesare pentru a le remedia. Examinarea legata de Argentina este incheiata", a precizat Teva, intr-un comunicat.La inceputul acestei luni, agentia Reuters a scris ca Teva efectueaza o ancheta dupa ce un informator anonim a anuntat compania casale. Un purtator de cuvant al Teva a confirmat ancheta interna.In ceea ce priveste Romania, Teva a declarat pentru Times of Israel: "Stim ca un raport a fost primit de echipa noastra legat de un prezumtiv comportament in Romania. In conformitate cu politica noastra globala de conformitate cu toate legile si concurenta impartiala, luam foarte in serios astfel de rapoarte si le anchetam".SEC si departamentul american al Justitiei au refuzat sa comenteze subiectul.Vanzarile de Copaxone, in valoare de 1,1 miliarde de dolari in trimestrul trei din 2016, reprezinta circa 20% din vazarile totale realizate de Teva.Teva Pharmaceuticals a fost infiintata in in Ierusalim in 1901 si se prezinta ca fiind numarul 1 mondial in randul companiilor de generice si intre primele 15 companii farmaceutice din intreaga lume.