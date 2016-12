Presedinte Rompan: Ajutoarele sociale au stricat complet conceptul de munca

"Din pacate, cea mai mare problema a sectorului de panificatie in momentul de fata este forta de munca. Avem mari probleme, intrucat aceste ajutoare care s-au dat ani de zile au stricat complet conceptul de munca si, ca sa fiu direct, nu prea mai exista dor de munca. Noi ne lovim acum de acest lucru pentru ca multi se bucura ca intra in somaj, isi iau somajul, dar lucreaza 'la negru' si asa se face si evaziune fiscala", a declarat presedintele Patronatului Roman din Industria de Morarit, Panificatie si Produse Fainoase - ROMPAN, Aurel Popescu.Acesta sustine ca unele firme au solicitat patronatului sa se adreseze ambasadelor prezente in Romania pentru a aduce"Am primit de la 4-5 societati din tara solicitarea sa ne adresam, daca putem, la anumite ambasade pentru a aduce forta de munca din afara. Situatia este grava, nu este de glumit. Noi (ROMPAN n. r.), fiind si centru de formare profesionala, am constatat ca ii luam de pe strada, facem cursuri, ii calificam, ii invatam, iar ulterior ei pleaca. Numai de la brutarioara noastra pe care o avem asa, ca piesa de muzeu, si unde mai facem produse traditionale, ne-au plecat doi salariati la Londra, pentru ca pur si simplu se castiga mai bine", afirma Popescu."Consider ca nu mai putem tine forta de munca la un nivel de salarizare asa de redus. Trebuie sa-i platim corespunzator ca sa-i determinam sa ramana in tara pe cei care vor sa munceasca. La ora actuala, in Romania, pretul painii este de 4-5 ori mai mic decat in alte state europene, desi pretul graului si cel al fainii este la fel, pretul gazelor si al energiei este la fel, in timp ce pretul fortei de munca este total diferit", a adaugat reprezentantul patronatului.