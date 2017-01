Cine este Florin Jianu, posibil ministru pentru IMM-uri

Jianu, in varsta de 40 de ani, nascut in Slatina, jud. Olt, nu este membru de partid si ocupa in prezent functia de presedinte al Consiliului National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), o organizatie patronala in sectorul IMM-urilor.In perioada 2008-2016 a fost presedinte al Patronatului Tinerilor Intreprinzatori din Romania (PTIR), iar in intervalul 2012-201, președinte al Uniunii Europene a Tinerilor Întreprinzători (Young Entrepreneurs of the European Union - JEUNE).Florin Jianu a mai lucrat si in cadrul Presedintiei Romaniei, coordonator de programe in teritoriu, dupa ce a terminat Facultatea de Matematica, Universitatea Bucuresti in 1999, potrivit adevarul.ro. De asemenea, a urmat programe de masterat in Managementul resurselor umane și in Managementul proiectelor europene din cadrul Școlii Naționale de Studii Politice și Administrative, Bucuresti.De-a lungul timpului, Florin Jianu a activat in consultata de management si pentru accesarea fondurilor europene, fiind asociat si administrator in firma Advice Group Media SRL .Conform celei mai recete delcaratii de avere, din 29 decembrie 2014, Jianu detinea o casa si doua partamente in Bucuresti si inca o casa si un apartament in Slatina.