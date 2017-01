​DOCUMENT Scurtul drum al sefului de patronat Jianu catre postul de ministru: Majorarea salariului minim la 1.450 de lei "e OK". Ce spunea acum o luna despre "efectele negative"

Cum se opunea Florin Jianu majorarii salariului minim pe economie in 28 noiembrie 2016

documente Pozitie salariul minim patronate 28 nov 2016 (4 Ian 2017) PDF, 295KB

"Creşterea salariului minim având implicaţii multiple la nivel macroeconomic, este imperios necesar ca înainte de adoptarea unei hotărâri în acest domeniu să fie realizate analize de impact, testul IMM, fundamentări, raportat la criterii obiective, cu corelarea creșterilor salariale cu productivitatea muncii, cu nivelul de dezvoltare al economiei românești, al fiecărei regiuni şi judeţ, cu luarea în considerare a diferențelor dintre mediul urban și rural, salariul minim vizând toți angajatorii, inclusiv cei din sate și din zonele defavorizate din România.

Analizele din cuprinsul studiului realizat de INCSMPS nu susțin scenariul creșterii salariului minim în 2017, evidențiind numeroase efecte negative asupra microîntreprinderilor, ratei de ocupare și șomajului, veniturilor bugetare, economiei în ansambu.

Conform dispoziţiilor art. 9 alin. (1) din Legea 69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare, creşterile salariale nu mai pot fi decise, fiind mai puţin de 180 de zile înainte de expirarea mandatului Guvernului şi perioadă de asiduă campanie electorală.

Studiul Institutului Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii și Protecţiei Sociale evidențiază numeroase efecte negative în cazul creșterii salariului minim, asupra microîntreprinderilor, ratei de ocupare și șomajului, veniturilor bugetare, economiei:

<<În situația creșterii salariului minim, firmele mici și mijlocii sunt cele care resimt cel mai mult povara fiscală a costului salariilor lucrătorilor.

Analiza detaliată a firmelor din România care au un fond de salarii brut anual per angajat în jurul valorii salariului minim brut pe economie, denumite de noi firme vulnerabile, a demonstrat o concentrare puternică a acestora în categoria microfirmelor (sub 10 salariaţi), cu ponderi între 93,9% şi 96,8%.

În anul 2015, în micro-firmele vulnerabile lucrau 285.121 persoane (60,8% din totalul salariaţilor firmelor vulnerabile), în creştere faţă de 187.694 persoane în anul 2008.

Ponderea firmelor vulnerabile în totalul firmelor active selectate este cea mai mare în Macroregiunea 4 (41,9%)>>"

Florin Jianu a primit aviz pozitiv pentru functia de ministru din partea comisiilor de specialitate reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, cu 42 de voturi pentru si 8 impotriva, urmand sa fie supus votului plenului Paramentului, impreuna cu Guvernul propus Grindenu, in ansamblu.Intrebat de HotNews daca acum este de acord ca salariul minim brut pe economie sa creasca la 1.450 de lei si daca nivelul este sustenabil pentru intreprinderile mici si mijlocii, Jianu a raspuns:Numai ca pe 28 noiembrie 2016, intr-o scrisoare catre Guvernul Ciolos, Florin Jianu, ca presedinte al organizatiei patronale Consiliul National al Intreprindrilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), alaturi de alti lideri de patronate, se opunea discutarii majorarii salariului minim inainte de alegerile parlamentare din 11 decembrie si fara un studiu de impact.Arc peste timp, dupa o luna si sase zile, in noua sa postura de ministru desemnat, Jianu neaga ca s-a opus majorarii:In cele din urma, Guvernul Ciolos a renuntat la mai majoreze salariul minim pe economie, lansand aceasta decizie in seama urmatoorului Guvern (PSD-ALDE), rezultat in urma scrutinului din 11 decembrie. Dupa aceasta decizie a Guvernului Ciolos, liderul PSD Liviu Dragnea a aratat ca executivul PSD-ALDE este nevoit sa mai astepte pana la 1 februarie sa poata majora salariul minim (in conditiile in care presedintele Klaus Iohannis respinsese prima propunere de prim-ministru, Sevil Shhaideh).Acum si Florin Jianu spune ca el si-ar fi dorit sa creasca salariul minim inca de la 1 ianuarie 2017, desi tot el sustine si acum ca Guvernul Ciolos trebuia sa lase urmatorului executiv decizia.", spune Jianu.Intrebat de ce s-a opus in 28 noiembrie 2016 majorarii salariului minim de catre Guvernul Ciolos, daca acum ar fi vrut ca aceasta crestere sa fie aplicata de la 1 ianuarie 2017, viitorul ministru al antreprenoriatului are alta explicatie:", mai explica Florin Jianu.Pe de alta parte, ministrul desemnat pentru antreprenoriat spune ca salariul minim pe economie de 1.450 de lei este suportabil pentru micile afaceri, pentru ca in programul de guvernare al PSD sunt si scaderi de taxe."Noi mergem si pe ceea ce inseamna o fiscalitate foarte buna. Daca ai 1% (impoit pentru microintreprinderi - n.r.) pe venit de la 3% pe venit pana la o cifra de afaceri de pana in 500.000 de euro, daca vor scadea contributiile, daca TVA asa cum a mai scazut cu un punct procentual, daca s-a renuntat la impozitarea CASS suplimentara pentru dividende, pentru ca ea intra in vigoare", a mai spus Jianu miercuri, dupa ce a primit aviz favorabil in Parlament.In schimb, in decembrie 2016, liderul PSD Liviu Dragnea a cerut ca Guvernul Ciolos sa amane cu un an scaderea TVA de la 20% la 19% prevazuta deja in Codul fiscal pentru anul 2017, pentru ca din 2018 taxa sa scada direct la 18%.Scrisoarea transmisa la Guvern Ciolos de Florin Jianu ca presedinte al pantronatului CNIPMMR si de alti sefi de patronate, in 28 noiembrie, mai arata, printre altele: