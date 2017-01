Apple a cenzurat aplicatia New York Times in China

"De ceva timp deja, aplicatia New York Times nu mai permite afisarea niciunui continut pentru cea mai mare parte a utilizatorilor din China, si am informati deja ca ea incalca reglementarile locale", a declarat Carolyn Wu, purtator de cuvant al Apple."Drept urmare, aplicatia a trebuit sa fie retrasa de pe Appstore chinezesc", a continuat ea.Pentru utilizatorii Apple inregistrati in China, este imposibil de acum sa descarce de pa Appstore aplicatiile mobile ale grupului de media new-yorkez.Alte aplicatii (Facebook spre exemplu) pot fi descarcate dar nu pot fi folosite, din cauza sistemului de cenzura aplicat de regimul comunist, care blocheaza mai multe retele sociale si platforme (Facebook, Instagram, YouTube) si numeroase nume mari ale presei internationale (Bloomberg News, Reuters, Wall Street Journal, Le Monde...).Carolyn Wu a precizat ca "de indata ce situatia se va schimba, Appstore va oferi din nou posibilitatea descarcarii aplicatiei New York Times in China.New York Times (NYT) a intrat in colimatorul Beijingului in 2012 dupa ce a publicat o ancheta care evalua averea familiei fostului premier Wen Jiabao la 2,7 miliarde de dolari: un subiect tabu in tara. Un ziarist al NYT a trebuit sa paraseasa China in ianuarie 2014, dupa ce autoritatile nu i-au oferit o viza.Si Apple s-a confruntat cu probleme in China: serviciile sale iTunes Movies si iBooks au devenit inaccesibile in aprilie, la doar 7 luni de la lansare.China ramane o piata cruciala dar dificila pentru grupul californian.Vanzarile sale s-au prabusit cu 30% in cifre anualizate in trimestrul 4 din 2016 (incheiat la finele lui septembrie) in China, in timp ce cota de piata a scazut drastic la circa 10%.