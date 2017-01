Ministerul pentru Mediul de Afaceri infiinteaza Comitetul Cosultativ pentru Antreprenoriat

"Consider acest demers un pas important in intensificarea dialogului cu mediul de afaceri, partenerul alaturi de care construim agenda viitoarelor politici publice de sustinere a antreprenoriatului. Scopul comitetului este acela de a intari parteneriatul public-privat, de a creste gradul de transparenta a deciziilor administratiei publice si de a asigura o consultare si participare activa a tuturor partenerilor", a precizat Ministrul Florin Jianu.Comitetul Consultativ pentru Antreprenoriat va dezbate si elabora recomandari privind definirea si implementarea politicilor de dezvoltare si crestere a competitivitatii mediului de afaceri din Romania, va propune masuri de imbunatatire a cadrului legislativ si administrativ, cu impact asupra mediului de afaceri si va decide constituirea unor comisii de specialitate, care vor avea ca obiect de activitate analizarea unor probleme specifice, de interes pentru mediul de afaceri din Romania, se mai arata in comunicatul de presa.Organismul cu rol consultativ este alcatuit din 67 de organizatii reprezentand parteneri sociali, organizatii neguvernamentale ale mediului de afaceri, ale camerelor de comert si industrie, organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si ai autoritatilor publice locale.