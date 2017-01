Noul ministru al economiei trimite Corpul de Control la Societatea Nationala a Apelor Minerale pentru a verifica activitatea administratorilor

"Am considerat important sa verific care este adevarul la societatea Ape Minerale, pentru ca ne dorim un management profesionist si transparent, bazat pe integritate si performanta, la fel ca si la celelalte companii din portofoliu", a declarat ministrul Petrescu.Potrivit comunicatului, pe 9 ianurie 2017, trei dintre membrii consiliului de administratie si-au prezentat demisiile, fapt care conduce, potrivit legii la imposibilitatea luarii oricarei decizii de catre membrii ramasi in functie.In aceasta situatie, procedura de selectie a directorului general, potrivit prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, care se afla in derulare, a fost suspendata pana la clarificarea aspectelor semnalate.Membrii Consiliului de Administratie au fost numiti in iulie 2016, in urma unor proceduri de selectie, in baza OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa.