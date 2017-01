Producatorii de lentile si ochelari Essilor si Luxottica fuzioneaza intr-un acord de 22,8 miliarde euro

In acest fel vor fi combinati cel mai mare producator si cel mai mare retailer de ochelari.Actionarii Luxottica vor primi 0,461 de actiune Essilor petru fiecare titlu detinut, au anuntat luni cele doua companii. Oferta este de 47,07 euro pe actiune, cu 5% sub inchiderea de vineri, de 49,56 euro pe unitate.Leonardo Del Vecchio, fondatorul in varsta de 81 de ani al Luxottica si principalul actionar al acesteia, va deveni presedinte executiv si director general al noii companii, care se va numi EssilorLuxottica si va avea venituri anuale de peste 15 miliarde de euro.Del Vecchio va fi cel mai mare actionar unic, compania sa holding Delfin urmand sa detina o participatie de 31%-38%.Capitalizarea de piata a noii companii EssilorLuxottica va rivaliza cu cea a producatorului de bunuri de lux Hermes International