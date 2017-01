Al doilea magazin Ikea din Bucuresti se va deschide la final de 2018. Compania spune ca a primit aprobarea pentru PUZ

Aflat in partea de est a Bucurestiului, pe Bulevardul Theodor Pallady, nr. 57, cel de-al doilea magazin IKEA din Romania va fi construit pe piloni, va avea o suprafata de aproximativ 37.000 de metri patrati si va contribui la crearea a 300 de locuri de munca, in urma unei investitii de 80 de milioane de euro - reprezentand valoarea cumulata a terenului si a constructiei, spune compania."Urmatorul pas este sa depunem documentatia pentru autorizatia de constructie si, prin aceasta, sa ajungem mai aproape de data de deschidere pe care ne-o dorim pentru al doilea magazin IKEA din Romania: finalul anului 2018," a declarat Stefan Vanoverbeke, Country Retail Manager IKEA South-East Europe."Planuim sa atingem un numar total de 9 magazine - cel mai mare numar de magazine din tarile din regiunea de sud-est - cu o investitie totala de peste 500 de milioane de euro. Oamenii sunt foarte importanti pentru noi si cea mai frumoasa parte este faptul ca vom crea 3.000 de locuri de munca in Romania," a adaugat Stefan Vanoverbeke.