Bloomberg: Romania ocupa locul 38 din 50 in topul celor mai inovatoare economii ale lumii

Prima pozitie a acestui clasament, din 50 de state, este ocupata, la fel ca si anul trecut, de Coreea de Sud, cu un scor total de 89 de puncte, gratie pozitiei de lider mondial la capitolele procent din PIB alocat pentru cercetare si dezvoltare, productie cu valoare adaugata mare si activitatea in domeniul brevetelor. Pe locul al doilea se afla Suedia, gratie imbunatatirii productiei cu valoare adaugata mare, urmata de Germania si Elvetia, in timp ce Finlanda a urcat doua locuri pana pe pozitia a cincea, gratie cresterii firmelor high-tech.In cazul Suediei, finantarea guvernamentala, in special pentru firmele mici, a facut diferenta intr-o tara dominata de companii multinationale, a declarat profesorul Asa Lindholm Dahlstrand de la Universitatea din Lund. Accentul pus pe cercetare si dezvoltare a ajutat Suedia sa faca fata perioadelor economice dificile din ultimii ani. "Exista un accent mare pe cercetare si dezvoltare in Suedia. Am vazut ce s-a intamplat in multe alte tari unde nu au facut acelasi lucru", a subliniat Dahlstrand.Tara care a avut cel mai mult de pierdut in editia din acest an a Bloomberg Innovation Index este Rusia, care a cazut 14 pozitii, pana pe locul 26. Dupa mai multi ani de sanctiuni si preturi la energie reduse, scorurile inregistrate de Rusia la capitolele productivitate si productie cu valoare adaugata mare au avut de suferit. Japonia a cazut de pe locul patru pe locul sapte, din cauza pierderii pozitiei de lider in domeniul brevetelor, SUA au pierdut o pozitie pana pe locul noua, in timp ce Israelul a urcat o pozitie pana pe locul 10. China este cel mai bine clasata economie emergenta, locul 21, gratie imbunatatirii sistemului sau de educatie universitar.