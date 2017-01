Gheorghe Dutu a fost eliberat din functia de presedinte al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM), potrivit unei decizii a premierului Sorin Grindeanu, publicate luni in Monitorul Oficial. In locul sau a fost numit Aurel Gheorghe, care a fost pana acum sef al Directiei Generale Gestionare, Evaluare, Concesionare Resurse din cadrul ANRM.Gheorghe Dutu ocupa a fost presedinte al ANRM aproape cinci ani, fiind numit in mai 2012 de catre fostul premier Victor Ponta.