Sefii firmelor din Romania sunt printre cei mai optimisti lideri de afaceri din lume - studiu PwC

Increderea directorilor in cresterea veniturilor anuale ale propriilor companii este in crestere in aproape fiecare tara din lume, arata un comunicat al companiei de consultanta PwC. Indicele de incredere a crescut masiv si in China, in SUA, Elvetia si in Germania. La polul opus se situeaza Spania, Mexic si Japonia, unde nivelurile de incredere au scazut, iar in Japonia s-a simtit cea mai dramatica scadere de la 28% in 2016 la 14% in editia recenta.Cu toate ca directorii de companii din intreaga lume au numeroase motive de ingrijorare in anul ce urmeaza, increderea lor in perspectivele de crestere ale companiilor pe care le conduc, cat si in cele ale economiei mondiale, este din nou in crestere.Rezultatele raportului lansat in cadrul Forumului Economic Mondial de la Davos, Elvetia, arata ca, in pofida optimismului manifestat in randul liderilor de afaceri, nivelul lor de ingrijorare cu privire la incertitudinea economica (82%), supra-reglementarea (80%), si lipsa abilitatilor cheie (77%) ramane foarte ridicat. De asemenea, preocuparile cu privire la nivelului protectionismului sunt in crestere, 59% dintre directorii executivi isi fac griji in privinta protectionismului, ajungand pana la 64% in Statele Unite si Mexic."Directorii generali ai companiilor din Romania sunt printre cei mai optimisti lideri de afaceri din lume, potrivit rezultatelor studiului PwC Global CEO Survey 2017. Aceasta pentru ca Romania a inregistrat in ultimii ani ritmuri ridicate de crestere economica, peste media tarilor din Uniunea Europeana, iar perspectivele pentru anii urmatori sunt de asemenea pozitive, pe fondul continuarii relaxarii fiscale si a cresterii sustinute a consumului. Cu toate acestea, pentru a pastra si imbunatati competitivitatea tarii este nevoie de mentinerea stabilitatii macroeconomice si bugetare, de accelerarea ritmului reformelor structurale si a investitiilor atat de necesare in infrastructura", a declarat Ionut Simion, Country Managing Partner, PwC Romania.Studiul a fost realizat in perioada septembrie - decembrie 2016. Au raspuns 1379 de directori de companii din 79 de tari.