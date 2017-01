Guvernul prelungeste actualul program si licentele pentru transportul rutier de persoane, intre Bucuresti si localitatile din Ilfov

Programul actual de transport si licentele de traseu in baza carora se efectueaza transportul rutier de persoane prin servicii regulate intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov isi vor mentine valabilitatea si dupa hotararea definitiva a instantei de judecata, pana la finalizarea procedurii de atribuire a traseelor cuprinse in urmatorul program de transport, potrivit unei Ordonante de Urgenta aprobate miercuri de Guvern.In aceasta situatie, continuarea efectuarii transportului rutier de persoane prin servicii regulate intre municipiul Bucuresti si localitatile judetului Ilfov se va face in baza licentelor de traseu emise de catre Autoritatea Rutiera Romana, a caror valabilitate urmeaza sa fie prelungita pe aceasta perioada.Actul normativ asigura cadrul legal pentru continuarea acestei activitati de catre operatorii economici, in conditiile in care se inregistreaza zilnic aproximativ 110.000 de calatori.Masura prelungirii valabilitatii licentelor de traseu si programului de transport rutier de persoane intre Bucuresti si localitatile din Ilfov a fost necesara avand in vedere ca acestea au valabilitate numai pana la ramanerea definitiva a hotararii Inaltei Curti de Casatie si Justitie in cauza ce formeaza obiectul dosarului nr. 1027/2/2014. In situatia in care Inalta Curte de Casatie si Justitie pronunta hotararea definitiva la termenul de judecata fixat astazi, 18.01.2017, in perioada cuprinsa intre data respectivei hotarari definitive si finalizarea procedurilor de atribuire a traseelor cuprinse in urmatorul program de transport, ar fi imposibila desfasurarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate intre Bucuresti si localitatile judetului Ilfov.