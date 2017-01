Dragos Titea a revenit la Ministerul Transporturilor ca secretar de stat. Acesta a fost implicat intr-un scandal dupa ce ar fi plecat la mare cu elicopterul Scolii de Aviatie

Dragos Titea a fost numit secretar de stat la Ministerul Transporturilor, potrivit undei decizii a premierului Sorin Grindeanu, aparute miercuri in Monitorul Oficial. Titea a mai fost secretar de stat in acelasi minister, în perioada martie 2014-august 2015. In iulie 2015, acesta a fost implicat intr-un scandal, dupa ce a plecat la mare cu un elicopter al Scolii de aviatie din Romania, fiind insotit de fiul sau si de sefa de cabinet.Potrivit ziaristilor de la TVR 1, pe 8 iulie, Dragos Titea a plecat la Constanta, impreuna cu fiul sau de 15 ani si sefa de cabinet. Pe documentul de acces pe platforma aeroportului Baneasa, cei doi sunt notati ca piloti care fac un zbor de instructie. In cazul in care fiul si sefa de cabinet erau trecuti ca pasageri, atunci zborul devenea unul comercial, pentru care scoala trebuia sa incaseze bani. De notat ca un tanar poate incepe cursurile de pilotaj abia de la 16 ani. Interogat de Digi 24, Dragos Titea a spus ca a folosit elicopterul, insa a negat acuzatiile legate de modul in care si-ar fi inregistrat fiul si sefa de cabinet. In august 2015 a fost eliberat din functia de secretar de stat.