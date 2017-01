VIDEO Primul tren de pe ruta de marfuri China-Marea Britanie a ajuns la Londra

Trenul a tras in suburbia Barking din estul Londrei dupa un drum de 18 zile, inceput in Yiwi, un oras cu piata en gros din provincia Zheijang din estul Chinei.Garnitura a trecut prin Kazahstan, Rusia, Belarus, Polonia, Germania, Belgia si Franta, trecand apoi pe sub Canalul Manecii.Expedierea marfurilor ar fi durat aproape de doua ori mai mult daca era facuta pe mare.Incarcat cu 68 de containere, trenul a adus astfel marfuri de mici dimensiuni, precum bunuri casnice, haine, materiale pentru confectii, genti si valize.