Avertisment Airbus: Marea Britanie intra intr-o "faza periculoasa" din cauza Brexit-ului, iar perspectivele sunt ingrijoratoare daca nu va mai exista acces la piata unica

Multe companii mari care produc in UK au avertizat ca pentru business ar fi grav daca Marea Britanie paraseste piata comuna. Ar creste costurile de productie si companii din alte tari ar deveni clar mai competitive. In plus, libera circulatie a fortei de munca ar fi grav afectata.Tom Williams, director operational la Airbus avertizeaza ca Marea Britanie intra, din cauza Brexit-ului, intr-o "faza periculoasa" fiindca fara indoiala companiile rivale din alte tari vor profita de incertitudine si de faptul ca va fi mai scump sa produci in UK.El a dat ca exemplu rivalitatea Airbus-Boeing si spune ca este ingrijorat de faptul ca marele rival din SUA va profita de obstacolele pe care Brexit-ul le pune afacerilor Airbus in UK unde grupul francez are 15.000 de angajati si produce printre altele si aripi pentru avioane."Sunt de parere ca orice s-ar decide la Washington se va avea clar in vedere si ce este bine pentru Seattle. Asadar intram intr-o faza periculoasa", spune reprezentantul Airbus care face referire si la politicile administratie Trump care promite sa ajute companiile americane pentru a investi tot mai multe in SUA.Williams spune ca deocamdata Airbus continua planul de investitii in UK, dar daca se inrautateste climatul macroeconomic si daca apar blocaje operationale in puncte cheie, lucrurile se pot schimba. Brexit-ul va deveni un factor decisiv spre finalul acestui deceniu cand compania va hotari planurile de investitii pe termen mediu si lung. Daca va fi un Brexit dur, cu siguranta unele investitii vor fi anulate.Sursa: The Guardian