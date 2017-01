De unde vrea sa scoata Guvernul bani pentru masurile populiste: Va impune companiilor de stat sa vireze minim 90% din profituri la bugetul de stat, lasandu-le fara fonduri pentru investitii

Companiile de stat vor fi lasate in acest an fara bani de investitii. Aceasta pentru ca Executivul intentioneaza sa le oblige sa vireze la bugetul de stat aproape tot profitul obtinut in 2016. De altfel, in sedinta de vineri, Guvernul va discuta un memorandum prin care va obliga companiile sa repartizeze o cota de minim 90% din profitul net realizat in 2016 sub forma de dividende. Potrivit informatiilor HotNews.ro, Guvernul cauta sa scoata bani din toate zonele posibile pentru a putea sa acopere masurile populiste aprobate la inceputul anului. Cele mai sigure victime sunt companiile energetice si cele de transport, care vor ramane fara bani, chiar daca au mare nevoie de investitii. Fara investitii, sistemul energetic, care se afla oricum in stare critica, ar putea oricand sa pice.HotNews.ro a intrebat inca de acum cateva zile Ministerul Energiei daca va creste cota de dividende care vor fi virate statului. Ministerul a transmis joi un raspuns, insa nu a confirmat informatia.Memorandumul care va fi discutat vineri de Guvern are ca tema: Mandatarea reprezentantilor statului in Adunarea generala a actionarilor/Consiliul de administratie, dupa caz, la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2016 sub forma de dividende/varsaminte la bugetul de stat.Legislatia actuala prevede ca la bugetul de stat este repartizata la bugetul statului o cota de 50% din dividendele cuvenite statului, in calitate de actionar."Societatile aflate in portofoliul Ministerului Energiei au obligatia de a respecta prevederile Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare", se arata in raspunsul Ministerului Energiei transmis HotNews.ro. Ordonanta arata, insa, "minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societatilor nationale, companiilor nationale si societatilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat". In niciun caz 90%.