Chinezii de la Alibaba cumpara compania de transfer de bani MoneyGram, pentru 880 milioane dolari

Preluarea va trebui aprobata si de autoritatea americana US Committee on Foreign Investment. Ant Financial are o cota mare pe piata chineza a platilor online, iar acum se va putea extinde rapid in mai multe zone din lume. Actiunile MoneyGram au crescut cu 9% dupa anunt.Ant Financial a primit o runda de 4,5 miliarde dolari in primavara anului trecut si este evaluata la 60 miliarde dolari. MoneyGram, si rivalul sau direct Western Union domina piata transferului de bani, ambele companii avand un numar urias de puncte de lucru in lume.Ant Financial, care opereaza platforma de plati online Alipay, este una dintre companiile chineze de tehnologie care a crescut enorm in ultimii ani pe fondul cresterii clasei de mijloc din China si a dorintei chinezilor de a face diverse operatiuni online.Ant are experinta pe partea tehnologica, iar MoneyGram are o retea mare de agentii si brand-ul este cunoscut.MoneyGram are sediul la Dallas si a fost infiintata in 1940.Sursa: Reuters